Cae una banda de jóvenes que asaltaba supermercados con machetes y fusiles simulados en Málaga

Jóvenes y violentos. Una banda que empleaba machetes y fusiles simulados para asaltar supermercados ha sido desarticulada por la Guardia Civil en Málaga, operación en la que han sido detenidas tres personas, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación comenzó a principios de junio tras un atraco en Coín, y permitió averiguar que los autores de los hechos estudiaban y vigilaban los comercios antes de los atracos y que cometían los atracos en horario comercial, cerca de la hora de cierre, para conseguir la recaudación diaria.

Las pesquisas apuntan a que dos integrantes del grupo entraban en el supermercado, ataviados con pasamontañas y provistos con armas de fuego simuladas y machetes de grandes dimensiones, según ha informado este miércoles el instituto armado en un comunicado.

El grupo no dudaba en usar la violencia e intimidar a empleados y clientes para obtener el dinero de las cajas registradoras mientras un tercer integrante esperaba fuera en el interior de un vehículo, con placas de matrículas falsas para asegurar la huida.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender a los tres autores cuando asaltaban un supermercado en Coín.

Todos ellos, con edades comprendidas entre los 22 y 31 años, fueron arrestados como supuestos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y dos hurtos, e ingresaron en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín.

En el registro domiciliario de la vivienda de los detenidos, situada en la localidad malagueña de Cártama, los investigadores encontraron numerosos efectos y armas usados en atracos cometidos en junio y julio