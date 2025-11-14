Detenido por el asesinato de un indigente hallado bajo un banco en Málaga hace cuatro años

Un hombre de 57 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del asesinato de un indigente de 59 años que fue encontrado hace cuatro años ensangrentado bajo el banco de unos jardines en Málaga, aún con signos vitales, y falleció horas después en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2021 en los Jardines de Picasso de la capital malagueña, cuando un viandante localizó bajo uno de los bancos a la víctima malherida.

La investigación policial ha culminado con la detención del presunto autor de la agresión a menos de 500 metros del lugar donde se produjo, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

Para la resolución del caso ha sido crucial el trabajo conjunto de la policía judicial y científica. Los vestigios recogidos por la Brigada Provincial de Policía Científica en la primera inspección ocular fueron remitidos al laboratorio de biología de ADN de Granada, donde efectuaron un cribado con los posibles sospechosos.

La hipótesis que se barajó inicialmente, y que resultó óptima, se basaba en que el presunto autor de los hechos sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido, al igual que la víctima.

Gracias a las técnicas empleadas en el citado laboratorio, junto a los datos aportados por el grupo de Homicidios, la investigación culminó con la identificación pericial del autor de la "brutal agresión".

El hombre, que fue arrestado el pasado día 11 a escasos metros del lugar donde se produjeron los hechos, ha sido puesto este viernes a disposición judicial.