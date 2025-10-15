Detenido un hombre de 59 años en Marbella tras agredir a otro en el abdomen y refugiarse en una iglesia

La Policía Nacional ha detenido este martes en Marbella (Málaga) a un hombre de 59 años acusado de agredir a otro de 60 años con un arma blanca en el abdomen. Tras el episodio se refugió en una iglesia, aunque fue finalmente arrestado por los agentes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:30 horas, según han confirmado fuentes policiales. Por su parte, el herido fue asistido en el lugar de los hechos por los sanitarios, presentando pronóstico leve.

Finalmente, el autor fue detenido por los agentes tras haberse refugiado en una iglesia. La investigación continúa abierta. No hay más datos.