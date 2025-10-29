Un detenido en Mijas por tocar los pechos de forma reiterada a la conductora de un vehículo VTC

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Mijas (Málaga) han detenido a un individuo por la supuesta agresión sexual sobre la conductora de un vehículo VTC en la referida ciudad de la Costa del Sol.

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Guardia Civil fue alertada por una mujer que denunciaba que mientras trasladaba a un cliente en el vehículo de transporte de viajeros a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles, éste comenzó a tocar sus pechos desde el asiento de atrás del vehículo.

La victima apartó las manos de manera inmediata y le pidió al pasajero que abandonara el vehículo, a lo que el supuesto agresor le pidió disculpas.

Tras esto, la mujer siguió conduciendo confiando que este hecho no se repetiría, pero momentos después el varón repitió los tocamientos en la misma zona del cuerpo de la víctima. La mujer, al ver una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona, pidió ayuda a los agentes que rápidamente siguieron el protocolo para este tipo de casos.

Los agentes, tras presentar la víctima una denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil por la agresión reiterada que había sufrido, detuvo a esta persona. El detenido, de 26 años de edad y nacionalidad finlandesa, fue puesto a disposición judicial por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual.