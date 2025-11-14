Detenido por robar joyas por valor de unos 15.000 euros a su pareja

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Rincón de la Victoria (Málaga) han detenido a un hombre como supuesto autor de la comisión de un delito de hurto por, al parecer, robar joyas a su pareja.

La investigación, enmarcada en la denominada operación 'Jolisis', se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima en dependencias de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria. La mujer denunciaba la desaparición de varias piezas de joyería de alto valor sentimental, cuya valoración económica rondaría los 15.000 euros.

Las diligencias practicadas por los agentes permitieron determinar que el supuesto autor del robo era su pareja sentimental que, valiéndose de la confianza derivada de la relación, sustrajo las joyas sin consentimiento de la propietaria, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Con todos los datos recabados en la investigación se procedió a la detención del supuesto autor del hecho en la localidad almeriense de Carboneras donde residía, realizándose, previa autorización judicial, el registro en su domicilio.

La investigación ha confirmado que esta persona vendió en un local autorizado para la compra-venta de oro de la localidad de Málaga varias de las piezas sustraídas por un valor de 7.000 euros. El detenido ha pasado a disposición judicial por la supuesta comisión de un delito de hurto.