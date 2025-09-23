Detenido un sacerdote en Torremolinos por estar en posesión de importantes cantidades de 'cocaína rosa'

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis el pasado 21 de septiembre en la localidad malagueña de Torremolinos, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua.

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención, y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

Así se ha pronunciado la Arzobispado después de que 'El Español' haya adelantado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en Torremolinos por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional en Málaga consultadas por Europa Press en torno a este caso, han confirmado la detención en la ciudad de Torremolinos de un hombre de 45 años por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública después de ser sorprendido la madrugada del 22 de septiembre en la vía pública con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, que excedían lo que pudiera entenderse como para consumo propio.

Tras un registro en el apartamento vacacional del sospechoso, que se hallaba de paso por la ciudad malagueña, los agentes hallaron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga.

Las mismas fuentes policiales señalan que el detenido, en unión al atestado policial, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

Reacción de la Archidiócesis de Toledo

La Archidiócesis de Toledo ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia, y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".

Asimismo, la Diócesis de Málaga ha comunicado oficialmente que el clérigo "ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo y que no pertenece a esta diócesis de Málaga ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella".

Y añaden, que, a la espera de que la justicia clarifique las acusaciones, "expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega".