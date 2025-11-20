Estudiantes emprendedores: universitarios malagueños crean 7 empresas y facturan 260.000 euros

Alumnos del único grado universitario oficial en emprendimiento de Europa donde los jóvenes aprenden creando empresas reales desde el primer día, en equipo y viajando por el mundo, han constituido ya siete sociedades que han facturado más de 260.000 euros en cuatro años.

Son un centenar de jóvenes que cursan este grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), impulsado por el laboratorio de aprendizaje TeamLabs/ de la Universidad de Mondragón, ubicado en el parque tecnológico malagueño Málaga TechPark.

Los alumnos desarrollan proyectos con impacto social y económico y viajan a países de Europa, América y Asia.

LEINN sigue la metodología 'Team Academy', desarrollada en Finlandia desde hace más de 30 años y cuenta con un 97 % de inserción laboral.

La tecnología y la innovación son pilares fundamentales del grado LEINN y se integran de forma práctica en todo el aprendizaje.

Los 'leinners' desarrollan competencias tecnológicas aplicadas a la innovación y al negocio y experimentan con herramientas sin código, automatización, inteligencia artificial y entornos digitales reales.

Inteligencia artificial y emprendimiento

Este mes ha celebrado la segunda edición de su actividad 'Bootcamp Tech', con siete talleres centrados en cómo aplicar la inteligencia artificial al proceso emprendedor: desde la generación de ideas hasta su validación y lanzamiento al mercado.

Los jóvenes del grado LEINN también han explorado el campo de la ciberseguridad, con un taller final que les ha ayudado a comprender los retos de proteger los datos en el entorno digital.

Estos talleres han contado con la colaboración de empresas tecnológicas de referencia como Freepik, AiMate y Boca a Boca Digital, que han compartido su visión sobre el uso real de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio.

Los proyectos impulsados por los jóvenes que cursan LEINN en Málaga, que tienen entre 18 y 21 años en su mayoría, reflejan diversidad, creatividad y enfoque práctico de su metodología.

Entre ellos, 'WAW Café', cafetería de cafés de sabores inspirada en cafés coreanos que está a punto de abrir su primera cafetería en Málaga, o 'Skyline', productora musical en Málaga que apuesta por artistas emergentes, a los que dan la oportunidad para que expresen su arte y compartan su música con el mundo grabándola en su estudio.

Organizan una jornada de puertas abiertas del grado el 29 de noviembre.