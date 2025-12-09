Sucesos
Evacuados al hospital tres intoxicados por humo por un incendio en un restaurante de Marbella
El siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre las 19.15 horas
Tres personas, entre ellas un menor de 16 años de edad, han precisado evacuación hospitalaria tras resultar intoxicadas por humo en un incendio registrado a última hora de este lunes 8 de diciembre en un restaurante de la la localidad malagueña de Marbella.
Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre las 19.15 horas, cuando el 112 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un local con posibles personas afectadas.
Acto seguido se activó a Bomberos de Marbella, Policía Nacional y Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Según fuentes sanitarias tres personas resultaron intoxicadas por humo, dos mujeres de 41 y 52 años y un menor de 16 años. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al Hospital Costa del Sol.
