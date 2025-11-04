La Junta abre una inspección a la residencia de Málaga donde un interno agredió a otra que falleció

La Junta de Andalucía ha abierto una inspección a la residencia de ancianos de Málaga donde un interno de 66 años agredió a otra, de 78 años, y le causó lesiones por las que tuvo que ser hospitalizada, falleciendo días después.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de octubre, cuando, al parecer, un residente que padecía demencia atacó a la mujer, afectada por Alzhéimer, en una residencia privada, sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía, en Málaga capital.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que el hombre, con problemas de salud mental, estaba siendo investigado por causar lesiones leves a la mujer.

Sin embargo, ha señalado que debido a patologías previas de la víctima junto a esas lesiones leves que se han agravado, murió.

Salas ha dicho que se trata de "una desgracia" que esas lesiones leven hayan terminando causando la muerte de la mujer y que ese aspecto "se incorporará a la causa".

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el asunto está judicializado y que la Consejería, además de ordenar una inspección a la residencia, está realizando las actuaciones pertinentes en estos casos.

Tras la agresión, el hombre fue arrestado en un principio por un delito de lesiones, aunque según han informado a EFE fuentes judiciales, al fallecer la mujer previsiblemente se le modifique el delito por el que se le está investigando así como también se tendrá que determinar si cuando ocurrieron los hechos tenía sus facultades alteradas.