Málaga despide el verano con Sophie Festival 2025: cuándo y quién actúa en el cierre

El verano en Málaga encara su broche final con el Sophie Festival 2025, que este sábado 13 de septiembre cerrará su edición más ambiciosa hasta la fecha. Tras tres meses de programación en Ogus Park, con seis fines de semana de conciertos y más de 80.000 asistentes, la ciudad se prepara para vivir la última gran cita del ciclo electrónico que ha marcado la temporada estival en Andalucía.

Sophie Festival 2025: un verano inolvidable de electrónica

El festival comenzó el 20 de junio con un gran opening encabezado por Solomun y ha desplegado desde entonces un formato “Weekender” que combinó tres fines de semana dobles y tres fechas especiales. Por el escenario han pasado figuras como Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Marco Carola o Maceo Plex, junto a talentos del underground internacional.

Cartel Sophie Festival Málaga Sophie

Ogus Park, a apenas diez minutos del centro de Málaga, ha sido el escenario natural e industrial donde miles de aficionados han disfrutado de una experiencia inmersiva que fusiona música, tecnología y entorno al aire libre.

El gran cierre: 13 de septiembre

La última cita de Sophie Festival llega este sábado 13 de septiembre con un cartel de altura. Bicep presentará su espectáculo audiovisual CHROMA AV, acompañado de Overmono, Ross From Friends y otros nombres de referencia. Será la jornada que ponga fin a un verano en el que Málaga se ha consolidado como punto clave en el mapa internacional de la electrónica.

Recinto Festival Sophie Festival Sophie

Impacto cultural y proyección internacional

El Sophie Festival no solo ha atraído a miles de visitantes, también ha reforzado la imagen de Málaga como destino cultural de primera línea. “El objetivo es claro: consolidar a Málaga en el mapa mundial de destinos de música electrónica de talla internacional”, señalaba Felipe Kuo, director del festival, al inicio de la temporada.

Con esta edición, Sophie ha dado un salto en ambición y ha confirmado que la Costa del Sol puede competir con otras grandes capitales europeas en la organización de festivales electrónicos al aire libre.