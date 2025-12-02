Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Fuengirola

Una mujer ha fallecido en la tarde de este lunes al incendiarse su vivienda en Fuengirola (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El 112 ha recibido varias llamadas de ciudadanos, la primera sobre las 19,40 horas, que alertaban de un incendio en una casa de la calle Jilguero; en los avisos indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y la Nacional han confirmado el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble. No han trascendido más datos de cómo se ha podido producir este suceso.