Muere el octogenario herido que se disparó durante su desahucio en Torremolinos

El octogenario que resultó herido al dispararse durante el momento en el que se producía el desahucio de su vivienda en la localidad malagueña de Torremolinos, finalmente ha fallecido al llegar al Hospital Universitario Regional de Málaga.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han apuntado que los hechos han tenido lugar en la mañana de este martes.

Según han explicado, en el momento en el que se llevaba a cabo el desahucio, el hombre ha intentado dispararse en la cabeza y ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser ingresado en el citado centro hospitalario, donde ha fallecido finalmente a su llegada.