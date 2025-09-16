El pintoresco pueblo andaluz en el que vivió Robert Redford en los años 60

El mundo llora hoy la muerte de uno de los actores más icónicos de la historia del cine, Robert Redford, quien a los 89 años deja huérfana a la gran pantalla de uno de sus grandes talentos, una de las caras más reconocidas y con la trayectoria de una estrella brillante, como demuestran su Oscar honorífico ganado en 2002 y el obtenido a mejor director, otra de las facetas del californiano, por su película 'Gente corriente', en 1982.

Lo que muchos no saben, es que este consumado intérprete y regista, todo un 'guaperas' de la época, tuvo un pasado muy ligado a España y más concretamente a Andalucía, donde vivió de forma bohemia en la década de 1960 tras un discreto debut cinematográfico, previo a su gran éxito en Hollywood.

Y es que el estadounidense decidió pasar una temporada alejado de los focos en pintoresca localidad malagueña de Mijas, adonde llegó en en 1966, para ser conocido por los vecinos como el 'americano rubio' tal y como recordaban para un reportaje en Canal Sur realizado en 2022.

Una casa sin luz ni agua

Se sabe que Redford, quien ya conocía la zona de viajes anteriores, vivió durante seis meses en una casa de las afueras del pueblo, rodeada de naturaleza, aunque no se ha podido confirmar la ubicación exacta del lugar, que posiblemente ya no esté en pie o al menos no en la forma en que la encontró el reputado actor. Y es que, aunque se trataba de una zona preciosa, el inmueble carecía de luz eléctrica y agua corriente, aunque eso sí, disponía de piscina, donde no es difícil imaginarse al intérprete y su familia disfrutar de chapuzones al calor del verano.

Mijas (Fuente: Ayuntamiento de Mijas) larazon

Esta experiencia, que hoy no causaría tanta sensación debido al volumen turístico que soporta la región en la actualidad, fue todo un acontecimiento para el pueblo aquel entonces, poco acostumbrada a la llegada de extranjeros, que en aquellos tiempos iban llegando al sur peninsular en cada vez mayor número, pero todavía a cuentagotas.

Situado a 34 kilómetros de Málaga capital, hoy Mijas es una población de más de 90.000 habitantes que vivió un boom demográfico a partir de los años 90, tres décadas después de la llegada de Redford, gracias precisamente a la masiva llegada de extranjeros, que hoy suponen el 36 % de su población.