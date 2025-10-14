Prisión por robar de un tirón cadenas de oro a mujeres mayores y huir en patinete en Málaga

Un hombre de 32 años ha ingresado en prisión como supuesto autor de numerosos robos a personas vulnerables en Málaga a las que arrebataba de un tirón las cadenas de oro que llevaban y después huía en un patinete eléctrico.

Los investigadores le atribuyen la presunta autoría de cinco robos aunque también se investiga su supuesta participación en una quincena de asaltos similares, todos cometidos en Málaga capital desde septiembre en adelante, según han informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

De las pesquisas se desprende que el sospechoso seleccionaba a víctimas vulnerables que lucían a la vista joyas doradas. Sin margen de respuesta, las mujeres eran sorprendidas por la espalda y despojadas de los efectos de valor de un manotazo.

En un registro en su domicilio, los investigadores intervinieron pruebas materiales –incluidas zapatillas y diversa indumentaria utilizada en los robos- que le vinculaban de manera directa con los hechos investigados.