El PSOE andaluz traslada su informe favorable a la petición de una gestora para Torremolinos

La Comisión de Ética del PSOE de Andalucía, reunida esta mañana, ha aprobado remitir al PSOE federal su informe favorable a la solicitud para la constitución de una gestora que dirija el PSOE de Torremolinos, tal y como ha solicitado el PSOE de Málaga. El PSOE suspendió de militancia al secretario general de Torremolinos Antonio Navarro y le ha expedientado por una denuncia de acoso sexual que llegó a la Fiscalía.

Durante su reunión, la Comisión de Ética ha analizado la petición del PSOE malagueño, ha emitido su informe favorable a la solicitud y ha propuesto trasladarla hasta la dirección federal de PSOE, que será el que finalmente resuelva.

Según la propuesta aprobada, mientras esta gestora toma las riendas de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos será la Comisión Ejecutiva Provincial la que se haga cargo de sus asuntos de trámite y de gestión. La gestora que se designe será la encargada de dirigir el PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica con la elección de una nueva Ejecutiva local en asamblea.