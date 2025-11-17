Rocío Díaz: «Hemos cuadruplicado las viviendas accesibles»

L a consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, defendió la acción del gobierno andaluz en materia de vivienda e hizo hincapié en que, desde la llegada del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, al gobierno de la región «hemos cumplido nuestros compromisos, y hemos multiplicado por cuatro el volumen de viviendas accesibles existente».

Durante su visita al Salón Inmobiliario del Mediterráneo, celebrado en el palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Díaz quiso subrayar el «firme propósito» del ejecutivo autonómico de avanzar en la construcción de viviendas protegidas para dar respuesta a «uno de los grandes problemas que tiene Andalucía, la vivienda, que no es ajeno a otras zonas pero que aquí se está abordando con contundencia». En este sentido, recalcó que «se ha cumplido desde el gobierno andaluz con los compromisos adquiridos al respecto», al tiempo que reconoció que «hay que seguir dando pasos, y no nos podemos detener ni un solo segundo». A este respecto, incidió en la importancia de propiciar la mejor colaboración público-privada «porque es una alianza esencial y cobra más sentido que nunca si cabe en desafíos como éste, porque somos excelentes compañeros de viaje».

Díaz abundó en que «todas las ayudas que en materia de vivienda estamos tramitando a partir de los diferentes programas en los que colaboramos y de los que somos partícipe, están siendo efectivas», por lo que incide en la importancia de propiciar no sólo «ir de la mano de instituciones como los ayuntamientos que son nuestros grandes aliados, sino la necesaria colaboración público-privada, que en este caso cobra más sentido que nunca».

Además, agradeció el «apoyo y esfuerzo» a este respecto del sector de la construcción, y celebró que «afortunadamente las viviendas de protección oficial que a día de hoy se construyen, son exactamente igual que la vivienda libre, y eso hay que agradecérselo sobre todo al sector privado y a los constructores y promotores que son quienes hacen posible esa mejora de las calidades de las viviendas».

La consejera de Vivienda, insistió en que, en los años de gobierno del PP en Andalucía «hemos multiplicado por cuatro la vivienda protegida, es un hito del que hemos de sentirnos orgullosos, y que nos hace redoblar esfuerzos para seguir avanzando».

Circunstancia que contrapone «a los sucesivos años de gobierno socialista en los que no se hizo nada, porque se apartó a las viviendas protegidas, lo que ha acarreado el actual problema que tenemos hoy sobre la mesa».

Por último, confió en que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el gobierno andaluz «ayude a que esas herramientas y facilidades que contempla, propicien el suelo necesario para poder construir esa modalidad de viviendas».

Respecto de la Ley de Vivienda, Díaz se mostró orgullosa ante el «enriquecedor y abundante diálogo que ha contenido» y reflejó su confianza en que la nueva normativa pueda ver la luz antes de que concluya este 2025.

«El gobierno andaluz ha tenido muy claro que la vivienda es uno de los objetivos prioritarios, y es por ello por lo que ha contabilizado el cuarenta por ciento en el presupuesto: ojalá tuviésemos un poquito de ayuda por parte de la legislación estatal», reivindicó.