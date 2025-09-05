La Real Maestranza de Caballería de Ronda hizo entrega ayer de su Medalla institucional a José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de la Puebla, en un acto celebrado en el Salón Biblioteca de la institución. La distinción reconoce su aportación al arte de la tauromaquia y su consolidada trayectoria como una de las figuras más influyentes del toreo contemporáneo. El acto estuvo presidido por Rafael Atienza Medina, Teniente de Hermano Mayor, y contó con la presencia de Francisco Rivera Ordóñez, empresario de la Corrida Goyesca de Ronda.

«Yo soy un torero que no he tenido espejos siempre he tenido por bandera los sentimientos», expresó Morante en agradecimiento por la medalla. Por su parte, Rivera Ordóñez subrayó que Morante «es un torero de época y su forma de interpretar el toreo plasmando sus sentimientos lo hace distinto a todos».

Morante de la Puebla debutó en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda en 1996, en una novillada con picadores durante la Feria de Ganado. Su presencia en la Goyesca ha sido constante, con momentos destacados como su actuación en la XLIV edición de 2000, dedicada a Rafael de Paula; su lidia en solitario en 2013; o su participación en las corridas de 2018, 2019, 2022 y 2023. Este recorrido ha forjado un vínculo especial con el público. Todos los presentes mostraron el convencimiento de Ronda seguirá siendo un referente cultural y patrimonial para las próximas generaciones, y de que la corrida Goyesca volverá en 2026.