La transformación de Estepona como ciudad vertebrada por la cultura

La ciudad de Estepona ha experimentado en la última década un proceso de transformación urbana que ha ido acompañado de un destacado elemento regenerador: la cultura como eje vertebrador y dinamizador de la sociedad. El salto en calidad de vida, atención social y economía saneada ha tenido igualmente su reflejo en una metamorfosis vinculada a las artes, el patrimonio, el ocio y la creatividad. En los últimos 14 años, Estepona ha pasado del vacío de equipamientos y actividades culturales a consolidar una red de espacios y una agenda permanente que han posicionado a la ciudad como uno de los destinos más completos del sur de Europa.

Este año 2025 se ha cumplido la primera década de existencia del Auditorio Felipe VI, espacio escénico de referencia, con más de un millar de actividades celebradas desde su apertura, y convertido en uno de los más importantes equipamientos municipales construidos por el actual equipo de gobierno. Es fruto de su apuesta decidida por el desarrollo de la cultura y por dotar al municipio de un gran auditorio destinado a las artes escénicas, la música y la cultura, hasta entonces inexistente.

Sin embargo, la creación del Centro Cultural Mirador del Carmen, una imponente torre que mira al mar, ha sido sin duda el proyecto cultural más ambicioso de los últimos años. Se trata de un espacio multifuncional que dispone de un auditorio para eventos, una sala expositiva, una torre-mirador y un Conservatorio de Música. Este equipamiento, bautizado como «el gran faro cultural de Estepona», alberga además la Biblioteca de las Culturas Contemporáneas. La BCC ocupa ocho plantas de la torre y se ha diseñado como un centro cultural transversal, dinámico y orientado al futuro, dotado de la tecnología y medios más avanzados. Desde su apertura en 2023, el Mirador del Carmen ha captado la atención de importantes eventos. Por su sala expositiva han pasado fondos de la colección Carmen Thyssen, de las fundaciones MAPFRE y Zuloaga, y del artista internacional Juan Miguel Quiñones. El auditorio es escenario de charlas, conferencias, presentaciones literarias y conciertos durante todo el año, especialmente durante la celebración del Festival Literario de Estepona (FLEST). El Ayuntamiento creó hace dos años este evento para dar vida a la torre mirador, al tiempo que mantiene una programación anual específica para la Biblioteca de Culturas Contemporáneas.

El Ayuntamiento ha recuperado en este tiempo, además, un edificio del siglo XVIII que durante años fue centro asistencial, para transformarlo en espacio cultural. La Casa de las Tejerinas, ubicada en la Plaza de las Flores, es todo un referente para creadores de diferentes disciplinas, dando cabida no sólo a pintores, escultores y escritores, sino también a aquellos que empiezan y buscan un lugar en el que dar a conocer su obra. Sólo durante 2024 fue sede de 42 exposiciones de pintura, seis de escultura, una realizada en colaboración con hermandades de Semana Santa, y hasta 36 presentaciones literarias, junto a otros cinco eventos empresariales.

La acción municipal ha tenido otro eje en materia museística con la recuperación y conservación del Castillo de San Luis, una fortaleza costera construida en el último cuarto del siglo XVI y cuyos restos se encuentran en el centro histórico de la ciudad. La intervención ha permitido la puesta en valor de estos restos, que han permanecido sin uso desde hace casi cien años, y que el pasado año abrió al público como centro museístico.

La recuperación y preservación del patrimonio municipal es otra de las señas de identidad de la ciudad. En este sentido, ha optado por sacar a la luz muchas de las piezas de la Estepona de los periodos prehistóricos, romano e islámico y mostrarlas en el Museo Arqueológico de la ciudad, que se encuentra en pleno proceso de ampliación.

Biblioteca de Culturas Contemporáneas Ayuntamiento de Estepona

Por otro lado, hace unas semanas, el Ayuntamiento inauguraba el nuevo Museo del Mar, con una de las mejores colecciones de piezas de navegación y pesca de España perteneciente al pescador, buzo y navegante malagueño Miguel López Mateo. Este espacio rinde homenaje a la relación milenaria entre el ser humano y el océano. Entre las piezas expuestas se encuentran desde instrumentos de navegación astronómica hasta equipos de inmersión del siglo XIX, pasando por maquetas, aparejos, artes de pesca y objetos cotidianos.

Estepona se ha convertido además en un museo al aire libre que ofrece una nueva forma original de disfrutar del arte. Murales artísticos decoran las fachadas de edificios de diferentes barrios y zonas del municipio, dándoles vida y convirtiéndolos en un atractivo más y diferente para los turistas y visitantes. Es posible pasear por las diferentes calles y disfrutar de obras pictóricas de gran calidad, además de preciosas esculturas de importantes artistas de fama nacional e internacional, y de poesías famosas en varios idiomas plasmadas en placas repartidas por bellos enclaves. Las llamadas «Ruta de los Murales» y «Ruta de la Poesía» cuentan con dos concursos de especial relevancia.

Dos de los murales más recientes de Estepona Ayuntamiento de Estepona

El Concurso Internacional de Murales, que reparte 27.000 euros en premios, va por su tercera edición alcanzando récord de participantes (116 en su última convocatoria) llegados desde diferentes partes del mundo. Por su parte, el Premio Internacional de Poesía, dotado con 7.000 euros y la publicación en Pre-Textos, celebró su quinta edición con 2.300 obras recibidas. Además, el Ayuntamiento de Estepona y la Fundación Manuel Alcántara impulsan el Premio de Novela «Ciudad de Estepona», uno de los mejor remunerados del país con 25.000 euros.