«Marcaje al hombre» de Montero hasta la convocatoria de elecciones en Andalucía

La legislatura entona ya «La balada de Jeremiah Johnson». Del actual mandato, como del forajido que interpretó Robert Redford, se puede decir que «algunos dicen que está muerto... otros dicen que nunca lo estará». El presidente andaluz, Juanma Moreno, mantiene que la llamada a las urnas será «en torno a la primavera, semanas antes, semanas después»... siempre y cuando Pedro Sánchez no adelante los comicios porque no tendría «ningún sentido» convocar a los andaluces a dos procesos electorales en un espacio de tiempo tan corto. «Como principio estoy a favor de la limitación de mandatos, pero no puedo dejar un proyecto a medias», dijo, a diferencia del «Dejo mi fusil para quien lo encuentre» del filme de Sydney Pollack. El presidente andaluz reiteró que su objetivo ha sido siempre agotar la legislatura porque «quedan cosas por hacer», entre las que citó la aprobación del Presupuesto o la ley de vivienda; todo ello, entre bajadas de impuestos e inauguraciones, en las que suele coincidir con la candidata socialista a la Junta, vicepresidenta y ministra, María Jesús Montero. «Mi partenaire», ironizó en Onda Cero Juanma Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz presidió la entrega de 113 apartamentos para mayores en Córdoba con una inversión de 10,5 millones, junto a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz. Como en todas las últimas entregas de VPO de los últimos meses en Andalucía, estaba también la vicepresidenta Montero. Esta vez no acudió la ministra de Vivienda. En San Telmo entienden que Moncloa viste con discurso menottista principios bilardistas: «Marcaje al hombre». Montero ha multiplicado por seis veces los actos en Andalucía desde que es candidata. Hasta el verano y desde que asumió la secretaría general del PSOE-A, la vicepresidenta ha tenido de media un evento en la comunidad cada menos de tres días.

La fricción se ha notado en algunos de los encuentros, principalmente en la presentación de un tramo de las obras del metro de Sevilla, cuando Montero aprovechó los micrófonos de los medios para arremeter contra Moreno. Al ser cuestionada por la ausencia de Pedro Sánchez en la cita, Montero se revolvió y señaló que el presidente del Gobierno estaba en su despacho de La Moncloa «trabajando», mientras que el presidente de la Junta se dedica a «hacerse fotos». Moreno, al final de su discurso, aludió claramente a estas palabras, señalando que precisamente llegó más tarde ese día al acto porque había estado «despachando asuntos importantes en el Palacio de San Telmo, asuntos de calado e interés. Y desde luego nos vamos a hacer muchas fotos. Todas las fotos que avalan la cantidad de proyectos, de iniciativas que este gobierno está poniendo en marcha en todos y cada uno de los rincones de Andalucía». Moreno ha dado orden a sus consejeros de que apuren plazos con el objetivo de presentar dentro del margen legal que establece la Junta Electoral. En Córdoba, en un prólogo electoral, Moreno y Montero repartieron besos y abrazos... y también dardos. La vicepresidenta aludió a la Ley de Vivienda estatal y recordó que casi la mitad de los 10,5 millones de inversión del edificio para mayores era del Estado, por 1,7 de la Junta. Moreno subrayó la importancia de que «hoy vamos a dar las llaves». Previamente con Alsina, el presidente andaluz afeó a la ministra de Hacienda que critique al secretario general de Junts, Jordi Turull, por sus palabras sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluz, «y luego se siente con él a ceder privilegios financieros a Cataluña». Algo así como cuando Bilardo recordaba que «los nuestros son los rojos». «Todos debemos aportar y tenemos que pelearnos menos y trabajar más», señaló Juanma Moreno, en Córdoba, ante su «partenaire» María Jesús Montero.