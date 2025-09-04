"María Jesús Montero representa un pasado de corrupción"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha intervenido en el acto de inicio del curso político del PP de Granada junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, celebrado en Huétor Tájar. Allí ha señalado que el nuevo tiempo político estará marcado por "la fortaleza, la serenidad y el compromiso del PP frente a la deriva de quienes", según ha afirmado, "han renunciado a la estabilidad, a los valores democráticos y a los intereses de Andalucía".

Repullo ha asegurado que el nuevo curso político será "agitado y exigente", aunque ha subrayado que el PP-A, con Juanma Moreno al frente, "estará a la altura, porque somos honestos, trabajadores y entendemos la gestión como una herramienta de servicio y progreso colectivo". Asimismo, ha advertido de que arranca también "una nueva temporada: la liga de la desigualdad", en referencia a los "privilegios" que, según ha denunciado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorga a los independentistas, y que ha vuelto a delegar en "la persona menos querida por los andaluces, María Jesús Montero".

En este sentido, ha situado a Montero como "la representante de Sánchez en Andalucía", subrayando que "no se puede venir a hablar del futuro de esta tierra cuando representas un pasado de corrupción y un presente de castigo a los andaluces".

El secretario general del PP-A ha asegurado que "la Montero paracaidista, la de las manos quemadas, la de los presupuestos en el cajón, desconoce las realidades y necesidades, y que está más pendiente de defender los intereses de Sánchez que de atender a las necesidades de esta tierra". Además, se ha referido a ella como "la Montero independentista, que ya ni celebra el Día de Andalucía porque prefiere la Diada, y que prefiere alinearse con quienes buscan privilegios territoriales antes que con la igualdad de todos los españoles".

El dirigente andaluz ha recordado que Montero tiene un "pasado ligado al mayor caso de corrupción de España, el de los ERE, y a los recortes en sanidad". Según ha apuntado, "ahora pretende erigirse en referente de la regeneración cuando ha sido nombrada presidenta de la comisión anticorrupción, pese a ese pasado de gestión marcado por la parálisis y el sectarismo".

Al hilo de lo anterior, ha rememorado los recortes en sanidad de Montero en su etapa como consejera de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha criticado que "ahora viene a criticar pero no arregla la infrafinanciación que sufre Andalucía".

En este contexto, Repullo ha añadido que el presente de Montero "es igualmente perjudicial para Andalucía", ya que "mantiene a esta tierra castigada con la infrafinanciación, mientras premia al independentismo con un cupo separatista y una financiación singular, y al mismo tiempo nos lo quiere tapar todo con la trampa de la reestructuración de la deuda, algo que nadie ha pedido y que solamente beneficia a una parte de España".

En este sentido, ha recalcado que "es incompatible impulsar una financiación singular para otros territorios mientras se mantiene infrafinanciada a Andalucía y, a la vez, pretender ser candidata en esta comunidad".

Repullo ha lamentado que el PSOE viva "atrapado en la defensa de Pedro Sánchez, una sombra aferrada al sillón que tiene a España detenida y averiada". Asimismo, ha hecho hincapié en que Montero "hace lo que sea para defender a Sánchez, incluso a costa de los intereses de Andalucía", y que esa actitud demuestra "la falta de compromiso real con esta tierra". "¿Cuándo tiene tiempo para Andalucía si está ocupada en todos los frentes del gobierno de Sánchez? ¿Qué sabe Montero de los pueblos andaluces y de sus necesidades reales?".

"EL PSOE HA PERDIDO EL CONTACTO CON LA REALIDAD"

El secretario general del PP-A ha afirmado que "el PSOE ha perdido el contacto con la realidad y ha abandonado los valores democráticos", frente a lo cual el PP ofrece "serenidad, estabilidad y un proyecto centrado en el progreso colectivo".

"Frente al deterioro institucional y al caos, Andalucía se ha convertido en el gran estabilizador de España", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que la comunidad "es motor, esperanza, moderación y liderazgo". "Frente al ruido y frente a las trampas, aquí seguimos firmes, defendiendo a esta tierra, defendiendo la igualdad y defendiendo la verdad", ha enfatizado.

El dirigente popular ha puesto como ejemplo la gestión al Gobierno de Juanma Moreno, destacando la finalización de proyectos "históricos que llevaban años bloqueados". En el poniente granadino, ha citado "la puesta en marcha del intercambiador de Loja, que llevaba casi 14 años pendiente, y que ha supuesto mejorar la movilidad a más de 20.000 personas tras años de incumplimientos de los anteriores gobiernos socialistas".

"GRANADA YA NO ES LA OFICINA ELECTORAL DEL PSOE"

En su intervención, Repullo ha subrayado también la importancia de la Diputación de Granada, "que por fin está al lado de los municipios gracias a la confianza de los granadinos y a la gestión de Rodríguez". Según ha resaltado, "ya no es la oficina electoral del PSOE, sino un verdadero motor de desarrollo provincial".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento de Granada con Marifran al frente, destacando que "ha saneado la economía, ha aprobado presupuestos en tiempo y forma, impulsa un plan de obras de 40 millones de euros y prepara una bajada de impuestos para 2026 gracias a una gestión eficiente de los recursos".

"Mientras el PSOE lleva dos años sin presupuestos y acumula subidas de impuestos, en Andalucía con Moreno se han aprobado las cuentas en tiempo y forma y se han bajado los impuestos. Mientras ellos generan ruido y división, nosotros construimos confianza, empleo y futuro", ha recalcado.

"PP-A TRABAJA PARA GARANTIZAR MÁS OPORTUNIDADES"

El popular ha defendido que el PP-A "trabaja y avanza con Moreno desde la serenidad y la moderación para garantizar más oportunidades y más recursos para los ciudadanos". "No hay fuerza más poderosa que un pueblo unido que cree en sí mismo. Ese es el camino que juntos vamos a recorrer: crecer, competir y creer en una Andalucía mejor", ha afirmado.

Repullo ha continuado su intervención asegurando que el PP "seguirá siendo el gran referente de los andaluces". "Eso es lo que vamos a renovar desde Andalucía, lo que se viene haciendo este último año y lo que se va a seguir haciendo en este nuevo curso político", ha afirmado.

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que para lograrlo es "imprescindible" contar con "una Andalucía fuerte y un PP fuerte, porque el PP es el partido de los andaluces y debe seguir siendo el partido de España y de todos los españoles". En este sentido, ha pedido a la militancia y a los cargos orgánicos e institucionales "todo el esfuerzo posible para afrontar un año que será complejo, pero también apasionante, porque vamos a ganar y a mantener un contacto permanente con la sociedad, que es lo que más nos gusta a la gente del PP".

El secretario general del PP de Andalucía ha reconocido también el trabajo de la dirección nacional del partido y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha mostrado su respaldo. "No es nada fácil hacer oposición, pero mucho más difícil es hacerlo frente a un Gobierno que desprecia las instituciones y los valores democráticos que siempre han sido respetados", ha señalado, agradeciendo la labor de Tellado y de todo el equipo nacional.

"Ese esfuerzo va a dar frutos más pronto que tarde", ha asegurado, mostrando su convencimiento de que "se va a conseguir que el futuro presidente de España sea Núñez Feijóo, con el apoyo de un PP fuerte en Andalucía y en toda España".