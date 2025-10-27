Marilyn Manson hará parada en el Icónica Sevilla el 6 de julio

La icónica leyenda del rock Marilyn Manson hará parada en Sevilla en su gira mundial, ‘One Assassination Under God Tour’, con un concierto que se celebrará el 6 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto tendrá lugar tras su actuación en el Resurrection Fest de Celeiro, en Viveiro (Lugo), dentro de una potente gira internacional en la que plasmará un repertorio con una trayectoria que supera las tres décadas, ha informado este lunes el festival sevillano en un comunicado.

El autor de himnos como ‘The Beautiful People’, ‘mOBSCENE’ o ‘This Is the New Shit’ regresa a los escenarios con un nuevo repertorio en el que combina sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, ‘One Assassination Under God – Chapter 1’, su duodécimo disco de estudio, publicado a finales de 2024.

Su confirmación en Icónica Sevilla se une a las de Jamiroquai (16 de julio), Pablo Alborán (12 de junio), Aitana (5 de junio) o Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio).