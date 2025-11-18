Una masa de aire frío dejará temperaturas de hasta cero grados en estas zonas de Andalucía

La borrasca Claudia ha comenzado a remitir desde este lunes en Andalucía --aunque "todavía quedan restos"-- y a partir del jueves se espera un fuerte descenso de las temperaturas, cercanas a los cero grados en la zona oriental, a causa de una masa de aire frío que se ha desplazado desde las costas gallegas hacia el sur de la Península, según ha declarado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press. La borrasca aún provocará precipitaciones "de carácter intermitente" durante este lunes, "a veces acompañadas de tormentas puntualmente fuertes". A partir del martes, el delegado ha apuntado que la comunidad espera un anticiclón atlántico que traerá "una masa de aire frío desde el norte hasta el sur", lo que conllevará un descenso de las temperaturas en los próximos días.

Asimismo, Del Pino ha indicado que el jueves 20 se espera la vuelta de las lluvias a causa de una vaguada en la parte oriental de Andalucía, que ocasionará "algunas precipitaciones que pueden ser de nieve por encima de los 1.000 metros" en Sierra Nevada, en la Sierra de Cazorla (Jaén) y en Granada ciudad. No obstante, estas precipitaciones "cesarán con la llegada del fin de semana" y se presentarán "cielos despejados" en todo el territorio andaluz.

En cuanto a las temperaturas bajas a causa de la masa de aire frío que dejará el paso de la borrasca Claudia, el delegado ha señalado que durante el fin de semana se esperan "relativamente frescas para esta época del año", con especial énfasis en las mencionadas sierras e incluso con la posibilidad de heladas en Granada ciudad durante las jornadas del viernes y el sábado. Por su parte, ha señalado que los vientos serán de componente oeste y norte y soplarán "con más intensidad y moderadamente fuertes durante el jueves", especialmente en la zona oriental de Andalucía.