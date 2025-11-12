El mayor depredador y dispersor de uno de los arbustos más abundantes en Doñana

Un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha revelado que el ciervo rojo actúa simultáneamente como el principal depredador y dispersor de semillas a larga distancia del juagarzo, uno de los arbustos más abundantes en el Parque Nacional de Doñana.

La investigación, publicada en Plant Biology y en la que ha participado además la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, precisa que la dispersión de semillas mediante la ingesta por animales (endozoocoria) constituye una relación mutualista donde ambas partes se benefician: la planta gana movilidad y puede mejorar su germinación, mientras que el animal obtiene nutrientes y agua.

Las investigaciones sobre los sistemas de endozoocoria, ha informado la EBD-CSIC en una nota, se han centrado mayoritariamente en plantas de frutos carnosos, aunque es frecuente que especies de peces, aves, roedores y ungulados ingieran frutos secos, como sucede con el jaguarzo, un arbusto de la familia de las cistáceas que carece aparentemente de un mecanismo de dispersión a larga distancia.

"El ciervo es una de las especies de ungulados más abundantes del Parque de Doñana, por lo que su interacción con el jaguarzo podría ser la responsable de la colonización por parte de este último de nuevos ambientes", ha explicado Rocío Fernández-Fuerte, investigadora predoctoral de la EBD-CSIC y primera autora del estudio.

Para evaluar la relación planta-ungulado se instalaron nueve cámaras de fototrampeo en cada una de las parcelas de estudio las cuales permanecieron activas durante 10 días, se recolectaron y analizaron heces de ciervo, y se realizaron experimentos de germinación con las semillas recuperadas.

Las fotografías revelaron que el ciervo rojo es el principal consumidor de jaguarzo, el cual constituye el 85,7 % de visitas a la planta; por otra parte, el análisis de las muestras fecales reveló un bajo porcentaje de ocurrencia de semillas (4,5 %).

En cuanto a los experimentos de germinación, la tasa fue significativamente inferior en las semillas recuperadas de las heces del ciervo (17 %) en comparación con las semillas control, obtenidas directamente de la planta (40 %).

Los resultados demuestran que el ciervo rojo desempeña un rol paralelo de depredador y dispersor a larga distancia del juagarzo.

Por un lado, el elevado consumo de frutos y semillas inmaduras y su posterior tránsito por el tracto digestivo provocan su destrucción, lo que reduce la dispersión y compromete el éxito reproductivo de la planta.

Por otro lado, y a pesar de que la cantidad de semillas encontradas en las heces que logran germinar es baja, este proceso subraya un importante rol mutualista del ciervo como dispersor a larga distancia mediante endozoocoria.

Al extrapolar este efecto a toda la población de ambas especies en Doñana, señala el estudio, esta dispersión contribuye significativamente a la colonización y a la conectividad genética entre las poblaciones de juagarzo a lo largo del Parque Nacional.

"Conocer cómo es la interacción entre dos de las especies más abundantes de Doñana, y cómo puede variar dependiendo de distintos factores ecológicos puede ser determinante a la hora de establecer un gradiente mutualismo-antagonismo en las interacciones planta-animal que fluctúan en el ecosistema", subraya Fernández-Fuerte.