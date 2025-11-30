El PP mide su hegemonía en Almería

El pleno para investir al nuevo presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, tendrá lugar este lunes 1 de diciembre y provocará la reestructuración del equipo de Gobierno provincial, tras la dimisión de quienes fueran presidente y vicepresidente de la institución por su implicación en presuntas mordidas en contratos públicos investigada en la segunda fase del «caso Mascarillas» almeriense. La sesión, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante su intervención en el debate del estado de la comunidad el pasado jueves, incluirá la toma de posesión de dos nuevas diputadas populares, María José Herrada, concejal de Níjar, y Lorena Nieto, del Ayuntamiento de Almería. De hecho, el consistorio de la capital celebrara el mismo lunes un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, la renuncia al acta de quien fuera número dos en la lista a los últimos comicios municipales, además de presidente provincial del Partido Popular y de la institución supramunicipal, Javier Aureliano García.

Así, el alcalde de María, José Antonio García Alcaina, abandonará sus funciones como diputado del área de Deportes, Vida Saludable y Juventud, para asumir el reto encomendado por la última ejecutiva provincial extraordinaria del PP y en un contexto de críticas de los grupos de la oposición, que exige «medidas expeditivas» y «hacer mucha limpieza, abrir puertas y ventanas, airear», según el portavoz socialista en Diputación, Juan Manuel Ruiz del Leal. «No era difícil de imaginar, y al parecer la UCO también estaba de acuerdo, que el ciudadano Javier Aureliano García Molina era el jefe, al parecer, de un entramado criminal para utilizar las contrataciones públicas de esta institución y conseguir mordidas y corrupción», acusó el diputado socialista, reclamando «transparencia» y que termine «el silencio cómplice del PP”.

Sin embargo, el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, pedía ecuanimidad el pasado jueves a los responsables del PSOE, poniendo a sus representantes ante el espejo y recordándoles que su petición de eliminar cualquier sombra de sospecha de la institución colisiona con mantener «a la portavoz del Partido Socialista en Garrucha y ex alcaldesa, investigada por el uso irregular de una tarjeta de crédito y un desfalco en gastos de combustible, también por prevaricación y contratación de afines, siendo diputada en Diputación». El jefe del Ejecutivo regional se refería a María López, que está investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, en una causa que la Audiencia Provincial de Almería ordenó reabrir y que se centra en supuestas contrataciones irregulares de personal municipal durante su mandato.

Sin embargo, el presidente andaluz no detuvo ahí la letanía de cargos imputados del PSOE en Almería a los que dice no se piden sus actas desde un partido que «no puede venir a dar lecciones a nadie». De esta forma, Moreno se refirió también a la «alcaldesa de Cantoria a la espera de juicio por prevaricación y tráfico de influencias, que sigue en el cargo, el alcalde de Lubrín, por falsedad documental (…) la portavoz del PSOE en Carboneras, el portavoz del PSOE en Arboleas y ex alcalde, pendiente de juicio por homicidio imprudente», además de al «ex alcalde de Bayárcal, pendiente de juicio por malversación, otro ex alcalde del PSOE en Carboneras condenado por delito electoral, el ex delegado de Medio Ambiente en Almería y cuatro exconsejeros investigados por cinco delitos y el desvío de cuarenta millones de euros del caso Marismas».

Un juego del «y tú más» del que podría beneficiarse aún más un partido Vox del que varios sondeos recientes de intención de voto sugerían un crecimiento que podría situarle por encima del PSOE en la provincia.

Habrá que ver ahora si impacto de la intervención judicial perjudica aún más también a un Partido Popular hegemónico en la provincia y si los de Abascal podrían capitalizar ese desgaste en futuros comicios.

En este sentido, cabe recordar que Almería tradicionalmente muestra un apoyo significativo a Vox, aunque con fluctuaciones dependiendo del tipo de convocatoria electoral. Así, si en las elecciones autonómicas andaluzas de junio de 2022 logró un 20,72% de los votos en la provincia de Almería, en las Municipales de mayo de 2023 la formación duplicó sus resultados previos y obtuvo representación en ayuntamientos donde no existía. Sin embargo, en las Elecciones Generales de julio de 2023, quedó como tercera fuerza, con un diputado, frente a los dos del PSOE y los tres del PP.

Consciente del momento electoral, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y parlamentario por Almería, Rodrigo Alonso, denunció que el Partido Popular no solo «aplica las políticas socialistas, sino también su manual de corrupción».

Las elecciones autonómicas de 2026 serán el mejor ejemplo para ver cómo de verdad es cada uno de los partidos políticos en una provincia decisiva.