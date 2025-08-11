El ministro Puente bromea con el incendio de Tarifa: pide a Mañueco que "ayude" a Juanma Moreno

Tarifa vive, de nuevo, una situación crítica, pero el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, prefiere aprovechar la ocasión para regodearse en redes sociales. Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

En un audio difundido a los medios, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar".

"En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial", ha comentado Sanz, que ha explicado que se han concentrado todos los medios para "evitar daños superiores" en Atlanterra y alrededores y que "siguen volcados en esa zona para evitar su extensión".

Horas antes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado "máxima precaución" ante el segundo incendio que afecta al término municipal de Tarifa (Cádiz), que ha comenzado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, y que ha calificado como "importante".

Sin embargo, Puente ha aprovechado para criticar la gestión del incendio que afecta a Castilla La Mancha y las vacaciones del presidente Alfonso Mañueco en Cádiz.

El Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, cercano a Atlanterra, ha habilitado el salón multiusos del CEIP Miguel de Cervantes como punto de acogida a desalojados por el incendio, pidiendo a los vecinos que colaboren aportando agua.