Moreno arremete contra Ribera por querer "empequeñecer" Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves que el Gobierno de la Nación "cuestione, recurra, golpee, limite y empequeñezca la autonomía" de Andalucía "todos los días" y ha sostenido que el Gobierno andaluz "no ha engañado a nadie" con la ley con la regularizará más regadíos en el Parque Nacional de Doñana pese a los informes contrarios de varios estamentos científicos y las advertencias de la Unión Europea. En respuesta a la pregunta formulada por Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, en la sesión de control, el presidente andaluz ha arremetido contra las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al hablar del "rinconcito de Andalucía". "Póngase --le ha espetado a Nieto-- a defender a Andalucía cuando se golpea con esa dureza a una de las comunidades autónomas más poblada". "Tenemos dignidad y autonomía para decidir", ha subrayado.

"Todos los días se nos limita y empequeñece nuestra autonomía", ha remarcado Juanma Moreno, para el que su partido (PP) y su gobierno "no hemos engañado a nadie" con la Ley para regularizar más regadíos en Doñana. "Con honestidad e integridad, creemos que es la única alternativa posible" para cientos de agricultores con hectáreas de riego no regularizadas. Para el presidente del Ejecutivo andaluz, "la exageración no es buena", en alusión a las críticas de Por Andalucía al plan de regadíos que impacta en el Parque Nacional de Doñana. Ha instado a la portavoz Inmaculada Nieto a que "se pasee por Huelva, por el Condado, y hable con los trabajadores a los que usted dice representar". "Una parte importante de Huelva no la entiende", le ha sugerido Moreno a Nieto.

El presidente de la Junta ha insistido en que su gobierno "no ha creado este problema. Es heredado" y ha afeado a Por Andalucía de hacer el "trabajo sucio" al PSOE. "No entiendo que sean apéndice del PSOE", ha sentenciado, para pedirle, por último, a la formación de izquierdas a "condenar" a la ministra Ribera.