Muere atragantada en un bar de Los Palacios (Sevilla)

Una mujer de 69 años ha fallecido este domingo por un atragantamiento cuando se encontraba en un bar en el municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.

En declaraciones a EFE, dicho servicio ha informado de que alrededor de las 09:50 horas han recibido el aviso de un particular pidiendo asistencia sanitaria para atender a una mujer en un bar de la calle Comunidad Autónoma La Rioja.

La sala del 112 ha activado a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061, los cuales han confirmado el fallecimiento de la mujer tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.