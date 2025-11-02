Muere un menor atropellado en la autovía A-92 a su paso por Granada

Un menor de 11 años ha fallecido este domingo atropellado cuando cruzaba la autovía A-92 a su paso por Huétor Tájar (Granada), un niño que no portaba documentación alguna pero que podría ser vecino de este municipio. Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso ha tenido lugar pasadas las 6:40 horas de este domingo, momento en el que varias personas han alertado de un atropello registrado en el kilómetro 201 de la A-92.

Hasta este punto se han desplazado los servicios sanitarios, que solo han podido certificar su muerte, y agentes de la Guardia Civil, que han activado el protocolo judicial y tratan de esclarecer qué hacía el niño en la zona a esas horas. Fuentes del Instituto Armado han informado a EFE de que la investigación de los hechos la llevará a cabo la sección de Tráfico.

Por otro lado, el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, ha explicado a EFE que han sido agentes de la Policía Local los que le han alertado del suceso y que, de momento, creen que el menor es vecino de esta localidad del Poniente de Granada, igual que el conductor que lo ha atropellado. "De momento solo sabemos que las circunstancias son raras porque qué hace un niño de esa edad a esas horas en ese lugar, igual había discutido con la familia o algo. Seguimos esperando tener más datos", ha resumido.