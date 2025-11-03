Muere un trabajador tras precipitarse del tejado de una nave en Jaén

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido tras precipitarse este lunes del tejado de una nave situada en la localidad jienense de Úbeda, según ha informado Emergencias 112 de Andalucía. El teléfono 112 ha atendido a las 10:00 horas una llamada de socorro que alertaba de que un trabajador había caído del tejado de una nave situada entre las calles Artesanía y Cristalería, en el Polígono Industrial Los Cerros.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima y han informado de la activación del protocolo judicial. Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

El responsable de acción sindical de UGT en Jaén, Antonio García, ha señalado que ha reclamado la aplicación de medidas de seguridad para evitar accidentes de este tipo, con inspecciones y campañas informativas para que los trabajadores sepan que "no tienen que jugarse la vida".