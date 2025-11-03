Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera a Almería

Un inmigrante ha muerto y otro ha sido evacuado al hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras la llegada de una patera a la playa de la cala Granatilla, en el municipio almeriense de Mojácar. Fuentes del 112 han señalado este lunes a EFE de que el primer aviso relativo a esta infraembarcación entró en el teléfono único de emergencias sobre las 14:20 horas de este domingo, precisando que se aludía a la posible existencia de una persona fallecida y otra inconsciente.

Tras esto, se activó a los operativos habituales en este tipo de casos, como la Guardia Civil, sanitarios del 061 y Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de la Cruz Roja. Posteriormente el 061 confirmó al 112 que había un varón fallecido y otro inconsciente pero que respiraba, tras lo que añadió que este último, un joven de 21 años, había sido evacuado a La Inmaculada.

Cruz Roja, por su parte, señaló al 112 que había atendido a un total de 25 varones adultos y aludió a la existencia de dos heridos, aunque sólo uno de ellos evacuado al hospital. Por otro lado, fuentes de la Cruz Roja han informado a EFE de que, desde el pasado viernes, sus ERIE han atendido a cuatro grupos de inmigrantes llegados en patera a distintos puntos de la costa almeriense, en concreto dos de 23 personas, otro de nueve y este último de 25. E