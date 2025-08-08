El municipio de Andalucía que ha alcanzado la temperatura más alta con casi 42 grados

El municipio cordobés de Montoro, con 41,9 grados, ha sido la localidad andaluza en la que se ha registrado la temperatura más alta este pasado jueves 7 de agosto. Este registro ha sido, además, el cuarto más elevado de España, donde la temperatura máxima más alta se registró en Toledo, con 42,4 grados.

Según los datos publicados en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras Montoro, las máximas más elevadas se localizaron en el aeropuerto de Granada capital (41,7); en Cazorla (Jaén), con 41,3; Villanueva del Arzobispo (Jaén), con 41,1 grados; y en Baeza, también en la provincia jiennense, con 40,9 grados.

El miércoles 6 de agosto, Granada registró la temperatura máxima en España, con 40,9 grados en plena ola de calor. No obstante, las cifras desde el domingo pasado han sido incluso más elevadas en nuestra comuniad, de hecho en aquella jornada también Montoro, con 42,7 grados lideraba un ranking en el que se llegaron a incluir hasta cuatro municipios más que superaron los 42 grados.

El lunes fue Bailén (Jaén) el municipio con la temperatura más alta al alcanzarse los 42,1 grados y convertirse en la segunda temperatura más alta a nivel nacional.

Para este viernes, los termómetros en Andalucía volverán a superar los 40 grados -la Aemet ha activado avisos naranja y amarillo en cinco provincias andaluzas por altas temperaturas-, aunque se esperan tormentas con aviso amarillo localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada.

Según refleja la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por tormentas estará activo desde las 14,00 horas hasta las 21,59 en la comarca de Guadix y Baza en Granada; y en Jaén capital, Montes de Jaén, Morena y Condado. Asimismo, se advierte que estas tormentas "pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes".

Por otro lado, el riesgo importante por altas temperaturas tendrá lugar en Jaén, donde se pueden alcanzar los 40 grados durante la jornada. También estará activo este aviso naranja en la campiña cordobesa desde la 13,00 horas hasta las 20,59 horas.

Además, la ola de calor mantiene el aviso amarillo con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, llegando localmente incluso a los 40 grados en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa. Una situación que se repite en la cuenca del Genil, en Granada y en la campiña sevillana y en la Sierra de Cazorla y Segura, Jaén capital y montes de Jaén.

El domingo 3 de agosto daba comienzo esta ola de calor favorecida por la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

En cuanto a lo relativo a las temperaturas mínimas se mantendrán, según la Aemet, valores "muy elevados" en gran parte del territorio entre los 23 y 25 grados. Un episodio de altas temperaturas que se espera que se alargue hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto.

Ola de calor

Andalucía sufre una nueva jornada de la ola de calor este viernes que viene acompañadas de tormentas con aviso amarillo localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado también avisos naranja y amarillo en cinco provincias andaluzas por altas temperaturas.

Según refleja la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por tormentas estará activo desde las 14,00 horas hasta las 21,59 en la comarca de Guadix y Baza en Granada; y en Jaén capital, Montes de Jaén, Morena y Condado. Asimismo, se advierte que estas tormentas "pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes".

Por otro lado, el riesgo importante por altas temperaturas tendrá lugar en Jaén, donde se pueden alcanzar los 40 grados durante la jornada. También estará activo este aviso naranja en la campiña cordobesa desde la 13,00 horas hasta las 20,59 horas.

Además, la ola de calor mantiene el aviso amarillo con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, llegando localmente incluso a los 40 grados en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa. Una situación que se repite en la cuenca del Genil, en Granada y en la campiña sevillana y en la Sierra de Cazorla y Segura, Jaén capital y montes de Jaén.

El domingo 3 de agosto daba comienzo esta ola de calor favorecida por la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

En cuanto a lo relativo a las temperaturas mínimas se mantendrán, según la Aemet, valores "muy elevados" en gran parte del territorio entre los 23 - 25 grados. Un episodio de altas temperaturas que se espera que se alargue hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto.