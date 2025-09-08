Nubosidad y riesgo de tormentas en estas provincias andaluzas

Este lunes predominarán en Andalucía los cielos nubosos de nubes medias y altas, con nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en el tercio oriental, que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con máximas de 35 grados en Málaga y de 34 en Córdoba.

Soplarán vVientos flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde, con poniente moderado en los litorales a partir de mediodía.