El nuevo reto solidario de Christian Jongeneel: nadar 80 kilómetros desde Tenerife a La Gomera

Christian Jongeneel tiene ante sí un nuevo reto: recorrer a nado desde la isla de Tenerife hasta la isla dela Gomera, en un recorrido de ida y vuelta. En total, 80 kilómetros que le tendrán nadando 24 horas, sin traje de neopreno y todo por una buena causa: recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer.

Jongeneel ya ha sido capaz de cumplir retos inalcanzables para casi cualquier mortal: cruzar a nado el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar, ida y vuelta, el Estrecho de Cook, que es uno de los más complicados del mundo, la isla de Manhattan, dos veces a nado, la isla de Hawái y ahora, como no tenía suficiente, se embarca en el siguiente proyecto.

El nadador malagueño ya lo tiene preparado todo para intentar cumplir este nuevo reto. Se marchará a Tenerife y si las condiciones meteorológicas lo permiten abordará este nuevo desafío.

"El proyecto de cruce a nado entre Tenerife y La Gomera no consiste para mí en alcanzar las más altas cotas deportivas, no tengo la energía ni el convencimiento para hacerlo con ese planteamiento. Lo que realmente me motiva es el fin de cada brazada, de cada respiración, de cómo transformamos nuestras acciones en algo que realmente no tiene nada que ver con lo material ni personal y si en un acercamiento a lo más puro del ser humano", asegura.