Octubre, el mes contra el narcotráfico en el Guadalquivir de la Guardia Civil

La Guardia Civil de la IV Zona (Comunidad Autónoma de Andalucía) está realizando un gran esfuerzo para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico que desarrollan sus actividades delictivas a lo largo de todo el litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir.

En el marco de dichas actuaciones y de forma coordinada con los servicios ordinarios que diariamente se realizan, la Guardia Civil ha venido desarrollando durante el pasado mes de octubre en el litoral andaluz y el río Guadalquivir diferentes dispositivos encaminados a actuar contra el narcotráfico y contra todo el entramado logístico que les da apoyo tanto en el mar como en tierra.

Dicho Operativo ha sido coordinado por la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y ha contado con la participación de diferentes Unidades marítimas, terrestres y aéreas, pertenecientes a los Servicios Marítimos Provinciales de las Comandancias de Cádiz y Huelva, al Servicio Aéreo, al Grupo de Acción Rápida y diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Huelva, Sevilla y Cádiz, destacando especialmente el papel de estas últimas, cuyo constante labor preventiva y permanente contacto con el ciudadano, suponen una aportación fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fruto de dicho dispositivo han sido incautadas 1.550 kg de cocaína, 24.700 kg de hachís y 532 kg de marihuana, así como 49.315 litros de gasolina para abastecer las embarcaciones semirrígidas relacionadas con actividades ilícitas.

Además, han sido intervenidas 22 embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas entre ellas 5 de Alta Velocidad, 5 armas cortas y 8 armas largas, entre las que se encuentras 5 armas de guerra.

Han sido detenidas 229 personas por un delito de tráfico de drogas.

Dentro de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en el marco de este dispositivo, cabe destacar la de los días 17 y 24 del pasado mes de octubre que a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) se consiguió frustrar dos alijos de hachís en la Costa de Chipiona interceptando las embarcaciones de Alta Velocidad tras maniobras combinadas de la Guardia Civil por mar y por aire, consiguiendo incautar 2.700 kg de hachís y detener 9 personas.