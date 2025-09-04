El paraíso griego llega a Málaga: Eva Estepona, un restaurante único en la Costa del Sol

Hay lugares en el mundo a los que uno siempre desea volver. Con una puesta de sol inmejorable, el mar de fondo y vistas panorámicas a Marruecos y Gibraltar, Eva se ha convertido en uno de esos sitios a los que solo se puede desear volver. Su ubicación privilegiada, la calidad de su cocina, el ambiente y el servicio convierten este espacio en un imprescindible tanto para esteponeros como para quienes frecuentan la Costa del Sol.

Aunque el verano marchó con agosto y septiembre trajo de vuelta el frío, la Costa del Sol siempre encuentra la manera de alargarlo un poco más. Allí, donde los días parecen no acabar y las horas transcurren más despacio, Eva ofrece la oportunidad de seguir experimentando el verano hasta bien entrado el otoño.

Un nuevo lugar frente al mar

En plena Playa del Cristo, en Estepona, y con vistas privilegiadas a Gibraltar y Marruecos, se encuentra Eva Estepona, un restaurante y beach club que combina la tradición griega con la esencia mediterránea.

Inspirado en la diosa griega del agua y con más de 5.000 metros cuadrados, Eva propone una forma distinta de vivir el sur. Ahora, existe más allá de los míticos chiringuitos de playa donde probar espetos, pubs en los que tomar copas o restaurantes donde comer a la carta.

Gastronomía griega con alma mediterránea

La propuesta gastronómica apuesta por productos frescos y elaboraciones cuidadas que reinterpretan la cocina griega con un guiño andaluz de la mano del chef ejecutivo Alejandro Rivera. Formado en el prestigioso Grupo Dani García, lideró las cocinas de BiBo y Lobito de Mar antes de incorporarse en 2023 a Bulldozer, el grupo internacional detrás de Eva con sede en Dubái.

El restaurante interior de Eva Estepona no deja indiferente a nadie: una cocina abierta en la que los auténticos protagonistas son los productos frescos que, además de darle vida al espacio, forman parte de una carta cuidada al detalle.

La propuesta gastronómica se inspira en los sabores helenos, reinterpretados con producto fresco local y presentaciones cuidadas. La experiencia arranca con un surtido de mezze tradicionales —hummus, tzatziki, babaganush o tirokafteri— que se pueden acompañar de pan de pita artesano. Entre los entrantes fríos destacan desde un tartar de atún rojo de almadraba marinado en cítricos, hasta un ceviche de corvina o un carpaccio de ventresca de atún con shiso, mientras que en los platos calientes aparecen propuestas como el queso manouri con miel y trufa, pulpo a la parrilla con patatas, croquetas de jamón ibérico o unas almejas a la manzanilla con ajo.

El recetario andaluz también tiene presencia con opciones como el gazpacho con gambas rojas o ensaladas frescas. En el apartado de pescados y mariscos, Eva ofrece un mostrador con producto fresco del día, que se transforma en platos como el rodaballo a la parrilla con pilpil, la lubina al horno con patatas confitadas o el bogavante al estilo Formentera, en sofrito de tomate y brandy. Por supuesto no faltan guiños a Grecia como la moussaka de berenjena y alcachofa, que convive con carnes como el cordero a la brasa con chimichurri mediterráneo, el pollo trufado, el costillar de cabrito al horno o cortes nobles como el entrecot de vaca madurada a la brasa y el tartar de vaca gallega.

Para el cierre, los postres son dignos del paraíso griego: desde un cremoso yogur con toppings, pasando por un delicado cheesecake griego o una baklava con helado. El broche de oroLa experiencia se completa con una carta de coctelería de autor, pensada para acompañar los dos momentos clave del día: desde combinados frescos pensados para tomar en la piscina, hasta tragos más intensos para la puesta de sol.

Eva Beach Club de Estepona Cedida

Una experiencia completa

Como una comida en un escenario tan privilegiado nunca es suficiente, Eva Estepona extiende la experiencia más allá de la mesa con una espectacular piscina infinita que se funde con el horizonte. El espacio está rodeado de olivos y cuenta con setenta hamacas sobre la arena, cabañas privadas, suites con servicio personalizado y diferentes ambientes pensados para acompañar cada momento del día. Imagina, después de un almuerzo frente al mar, poder recostarte en una de estas hamacas, darte un baño en la piscina y disfrutar de un cóctel mientras contemplas el vaivén de las olas. Un escenario único e inmejorable en Estepona, diseñado para vivir el verano sin prisas y sacarle el máximo partido.