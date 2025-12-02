El Parlamento de Andalucía aprueba la Ley de la Vivienda con la oposición de la izquierda

El Parlamento de Andalucía aprobará esta tarde con la mayoría absoluta del PP la Ley de Vivienda de Andalucía, con la oposición de los partidos de izquierda (PSOE, Adelante y Por Andalucía) y sin el apoyo de Vox, según han adelantado este martes sus portavoces en el debate del proyecto de ley en el Pleno del Parlamento andaluz.

Durante el debate del proyecto de Ley de Vivienda, que se someterá a votación a última hora de esta tarde, los portavoces del PSOE, Verónica Pérez; de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, han explicado que se oponen a esta ley porque no ayuda a resolver el problema de la vivienda de las clases medias y trabajadoras y apuesta por el modelo "especulador" del PP.

También le han reprochado al gobierno andaluz y, en concreto a la consejería de Fomento, que haya sido una tramitación parlamentaria exprés de dos meses desde su aprobación en septiembre por el Consejo de Gobierno y han incidido en que el "modelo impulsado de construir a toda costa" no resuelve el problema de la vivienda.

El diputado de Vox Ricardo López, que ha valorado la voluntad de diálogo de la Junta durante la tramitación de esta normativa, ha afirmado, sin embargo, que no pueden votar a favor porque "los resultados van a ser ninguno" y ha reprochado a la Junta que renuncie a establecer la prioridad para andaluces y españoles en el acceso a la vivienda protegida frente a los extranjeros.

Ha denunciado la "gran promesa vacía de construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años sin financiación" y ha censurado que la ley "está colonizada por entidades del tercer sector con un papel desproporcionado y un catálogo de concesiones que responde a intereses corporativos y no una estrategia real de planificación de vivienda".

La izquierda ve un modelo especulador

La diputada del PSOE Verónica Pérez ha asegurado que dicha ley "no a solucionar el problema de la vivienda porque confirma el modelo especulador del PP" y ha asegurado que "no le gusta a nadie, solo a los que ven oportunidad de hacer más negocio", además de que "consolida la VPO para ricos, elimina la desclasificación de las VPO y el control del registro de demandantes".

También se ha quejado de la estrategia de la Junta de "confrontar con el gobierno de España en vivienda" y, sin embargo, no ejecuta 1.000 millones de recursos que ha llegado a Andalucía para vivienda, cuyo precios ha aumentado un 55 % en los siete años desde que gobierna el PP y es la comunidad donde más ha subido en España, ha apuntado.

Para el portavoz de Adelante esta ley es un "error político porque ahondará en el modelo causante del grave problema de vivienda", ya que se parte de que hay que construir más y a toda costa y en el mercado de la vivienda no funciona de forma automática la ley de la oferta y la demanda, ha explicado.

"En Andalucía hay 640.000 viviendas en manos de bancos y fondos de inversión vacías con el único fin de la especulación", ha denunciado el diputado de Adelante, quien ha recriminado que la norma contiene medidas para "criminalizar la pobreza" y en vez de garantizar el derecho a la vivienda "va a forrar a los grandes constructores".

En el mismo sentido, el diputado de Por Andalucía ha lamentado que se parta de un "dogma falso que es que el aumento de la oferta abarata el precio" de la vivienda y ha reprochado que haya 200.000 pisos turísticos y no se plantee recuperar la función social de este bien en un "momento de emergencia habitacional".

El PP defiende el impulso a la vivienda protegida

El portavoz de Vivienda del PP, Antonio Saldaña, ha negado que haya aplicado el "rodillo de la mayoría absoluta" porque han aceptado el 14 % de las enmiendas del PSOE, el 23 % de las de Vox y entre el 15 y el20 % de las de los otros grupos, y ha lamentado que no quieren ser partícipes de una ley que "aumenta la VPO, genera seguridad jurídica, baja el coste de la construcción, reduce los trámites y protege a los más vulnerables".

En su intervención para cerrar el debate, la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que el texto "surge del dialogo y de la escucha" y ha agradecido la colaboración de todos los que han participado en la elaboración del proyecto de ley, que aprobó el gobierno andaluz en septiembre y recoge la activación de áreas prioritarias para la construcción, una bolsa de suelo municipal y una comisión de coordinación de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal, entre otros aspectos.

La ley incorpora un decreto de medidas urgentes de vivienda, aprobado en febrero de este año, que prevé la construcción de 20.000 de protección oficial en cinco años, permite aumentar la densidad de viviendas en los supuestos de que sean protegidas y facilita el cambio de uso del suelo turístico o de oficina a residencial.