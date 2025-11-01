De un lado, la nebulosa nostalgia por un pasado que fue, a buen seguro, diferente a como nos lo han contado y, sobre todo, a como lo recordamos, y que se traduce en una idea de país consistente en preservar viejas tradiciones que casi nadie sigue (al menos por genuina convicción), vertebradas por una lengua común que todos usamos, pero que muy pocos valoran como vehículo de cultura. Caricaturizada por el adversario, tal proyecto queda reducido a una España de toros y Semana Santa, poblada por nativos con una cinta rojigualda atada a la muñeca. Del otro lado, una no menos nebulosa aspiración a crear una imposible (e insoportable) utopía, fracasada en todas partes e ignorante de la genuina naturaleza humana, a saber, reunir en un mismo territorio a gentes de todas las condiciones, creencias, costumbres y lenguas, sin otra finalidad (y seamos magnánimos hasta la ingenuidad) que la de acallar las conciencias de quienes no piensan dejar de seguir viviendo mejor que aquellos a quienes dicen sentirse ansiosos por acoger. Ridiculizado por el adversario, tal proyecto de país consiste en una España atomizada en un rosario de guetos en los que impera la sharía, se practica el vudú o se rinde culto a la Pachamama. Y aquí acaba necesariamente el debate y cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento, no solo acerca de qué respuesta dar al problema de la inmigración (porque lo es: ni todo son ventajas, ni todo son inconvenientes), sino, sobre todo, del tipo de país que queremos legar a las siguientes generaciones (si una nueva unidad de destino en lo universal, una especie de Hungría transpirenaica; u otro estado fallido en mitad de Europa a mayor gloria de multiculturalidad, una suerte de Francia ibérica). Sea como fuere, resulta ya insoportable la actual política de hechos consumados: dejar que llegue cualquiera y se quede de cualquier manera. En realidad, es contraproducente circunscribir el debate a la confrontación de las dos posturas anteriores, no solo por ser extremas, sino porque en ellas hablan fundamentalmente las emociones, pero no la razón. La primera apela a nuestros sentimientos identitarios más profundos, cimentados, como lo han estado y lo estarán siempre, en la pertenencia a un grupo pequeño, cerrado, cohesionado por hábitos ancestrales, la ocupación secular de un territorio y una lengua común: una tribu. La segunda apela a esa otra pulsión no menos atávica en nosotros, a saber, la curiosidad por la otredad y una (veleidosa) empatía por ella: la simpatía por lo ajeno. La historia humana es la de los vaivenes en este inestable equilibrio entre proteger lo propio y acoger lo ajeno.

Siendo meramente pragmáticos, es evidente que se hace necesario controlar de un modo mínimamente razonable la inmigración. Es preciso conocer quién entra en el país y para qué… y cuándo sale. Y es que se puede (y se debe, en casi todos los casos) venir para hacer ciertas cosas y por cierto tiempo. Y hasta es posible denegar el acceso a ciertas personas. La inmigración ha de ser siempre regular, lo cual no excluye que se dé acogida a quienes se encuentran en situaciones excepcionales, como los que huyen de las guerras o son perseguidos en sus países por sus ideas. Pero esta acogida debe ser también excepcional, supeditaba a la resolución del estado de cosas que provocó tal éxodo. En cuanto a la inmigración por razones económicas, que es la mayoritaria, debe estar sujeta a condiciones semejantes a las que rigen las relaciones laborales en el caso de los locales: se ha de venir con un contrato de trabajo, se ha residir en regla mientras se trabaja y uno ha de marcharse al extinguirse la relación contractual. Atender debidamente a tales trabajadores y a sus familias no puede traducirse en nacionalizarlos sin más, sino (y no es poco) en garantizar que, mientras estén en nuestro país, reciban el mismo trato que cualquier otro trabajador: un sueldo digno; acceso a la sanidad y la educación, asistencia social cuando sea preciso, libertad para expresar sus ideas; posibilidades de viajar, disfrutar del ocio y adquirir los bienes que estimen oportunos… Claro que, al final, casi todo el mundo prefiere vivir en su casa. Por ello, es imprescindible cambiar el modelo económico global, de manera que quienes se muevan entre los países sean fundamentalmente los bienes y los servicios, pero no quienes los producen o los consumen. Es necesario invertir dinero en los países de origen, promoviendo su desarrollo económico y social, sin buscar, como se ha hecho hasta ahora, convertirlos en factorías baratas, almacenes de nuestros desechos o un mero mercado para nuestros productos. Los beneficios han de quedarse allí también.

Todo lo anterior parece de sentido común, pero hasta eso es objeto de contestación. Una de las partes defenderá las expulsiones indiscriminadas y la prohibición de cualquier manifestación cultural de quienes provengan de otras regiones del planeta. La otra abogará por que cualquiera pueda obtener la ciudadanía con la mayor rapidez posible y que se tolere cualquier práctica cultural por muy disparatada que resulte y, peor aún, por mucho que contravenga nuestra carta de derechos y deberes… que, por cierto, es bastante más que nuestra Constitución: es, ante todo, el consenso al que hemos llegado los españoles acerca de cómo queremos vivir, resultado de siglos de lucha por emanciparnos como individuos y tratar de construir sociedades más justas. Cuestionar ambas opciones extremas y pedir una política sensata al respecto es ya imprescindible, o acabaremos convertidos en esa Francia fallida o esa Hungría aislada. Pero quizás convenga también repensar y redefinir el propio concepto de patria, de país.

Los nacionalistas definen la patria a partir de la idiosincrasia cultural, que hoy, en sitios como Cataluña, ha quedado reducida, en lo fundamental, a la lengua. O ni siquiera a eso: nación es ahora todo territorio cuyos habitantes se niegan a compartir su riqueza con sus vecinos. Frente a ellos están quienes pomposamente se autodefinen como cosmopolitas o ciudadanos del mundo, que reniegan de las fronteras y dicen sentirse encantados con la llegada de gentes de todas partes… eso sí, mientras sean otros quienes las mantengan con sus impuestos. ¡Claro que existe la nación española y claro que podría enumerarse una larga lista de rasgos que la definen: lingüísticos, religiosos, políticos, económicos, geográficos, culturales! ¡Y claro que ser español es algo más que haber jurado acatar la Constitución! Pero en realidad, a estas alturas del problema, ni siquiera merece la pena discutir dónde, entre los dos extremos que suponen la ensoñación carpetovetónica y el buenismo woke, debería situarse alguien para poder ser considerado español. En estos momentos, la cuestión es bastante más simple: hay que elegir entre ser más ricos y ser más también, o ser más pobres y ser menos. Si optamos por lo primero, crecerá la economía y generaremos más bienes y servicios, pero necesitaremos más materias primas, tendremos que construir más casas y asfaltar más kilómetros de suelo, roturar más bosques y contaminar más, habrá más gente y más suciedad, y menos animales y menos silencio. Si optamos por lo segundo, tocará apretarse el cinturón, vivir más austeramente y hacer más cosas con nuestras propias manos, pero ralentizaremos la destrucción medioambiental de nuestro país y la pérdida de su idiosincrasia cultural. Y no hay mucho más. El resto son solo discusiones entre patriotas y cosmopolitas de salón.