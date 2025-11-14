Los científicos han hallado en una cueva sulfúrica en la frontera entre Albania y Grecia, con 106 metros cuadrados, la telaraña más grande del mundo, confeccionada por más de 111.000 arañas de dos especies rivales que conviven en un ecosistema autosustentable único. Se trata del primer caso documentado de cooperación interespecífica entre arácnidos, en tanto no se ha estudiado en profundidad el hábitat natural del Parlamento andaluz, con PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante al unísono. La sesión de control al Gobierno andaluz vino marcada, primero, por el intento de tela de araña sobre el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que también lo es de Presidencia y Emergencias, por lo que, habituado, literalmente, a la primera línea de fuego no perdió la compostura. La crispación también marcó la jornada, con protestas a las puertas del plenario y acusaciones de «matonismo» y más allá: «No necesitan gobernar con Vox para ser igual de fachas», dijo María Márquez, quien también llamó «marichulo» al presidente y habló del «Manual de El Ventorro» para «echar la culpa a las víctimas». A la entrada del Pleno, Moreno apeló directamente al jefe del Ejecutivo central, tras la sesión previa en el Congreso de oposición en diferido. «Si quiere debatir conmigo, estoy dispuesto»: Moreno pidió expresamente la presencia de Pedro Sánchez en el Debate del Estado de la Comunidad, apelando a la mayoría en la Mesa del Parlamento para aprobarlo en el Reglamento, en lo que sería un «crossover» político entre el «Manual de supervivencia» del inquilino de Moncloa y el «de Convivencia» del habitante de San Telmo.

El libro de Moreno, junto a la crisis de los cribados, también marcó en parte el Pleno tras las citas a los programas esotéricos y al cine de autor (infantil) por parte de Mario Jiménez. Si Sánchez apelaba a «Star Wars» en la Carrera de San Jerónimo –«Señor Feijóo, manda menos en Madrid que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico»–, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas el diputado socialista –que comparte apellido y procedencia con el Nobel Juan Ramón–, a mayor gloria de los Minions, daba las «gracias por nada» a la Presidencia del Parlamento –en ese momento a cargo de Ana Mestre– y mandaba «un saludo a la ‘Nave del Misterio’ y a ‘Gru, mi villano favorito’». «No voy a entrar en las intervenciones soeces. Dele al F5, actualícese», recomendó Antonio Sanz.

Moreno retrata en su libro de memorias las dudas sobre su liderazgo antes de llegar a San Telmo: «Rajoy me dio un consejo: Haz como yo; no leas la prensa». De la oposición que hizo Pedro Sánchez tanto a Ayuso como a Moreno en el Congreso era imposible no enterarse por algún canal. Sánchez cargó contra Moreno por la crisis de los cribados, acusándole de dar «excusas» y hacer «ceses cosméticos y manipulaciones». El presidente de la Junta retó directamente al del Gobierno a que acuda al Debate de la Comunidad para debatir con él cara a cara. «Me sorprende mucho que, desde el Congreso, desde las Cortes Generales, se nos haga oposición a los presidentes de comunidad autónoma», indicó. Moreno recordó que no es la primera vez que el presidente «sale a salvar» a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista en la región, «dada su situación política en Andalucía, donde no levanta las encuestas, donde no levanta expectativas ni ilusión». «Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo en la Mesa del Parlamento para posibilitar que Sánchez venga al Debate del Estado de la Comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con realidad, con rigor y con seriedad», insistió Moreno. «El Gobierno de España tiene problemas muy serios a los que debería dar respuesta Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes, algo nunca visto», finalizó Moreno, que volvió a reiterar la petición durante la sesión de control en la Cámara. «Quiere que venga Sánchez, nosotros queremos que venga Amama a contar la verdad que no quieren que se sepa», reclamó una comisión de investigación la socialista María Márquez antes de que el Pleno siguiera en sesión continua con el intento de tela de araña sobre el titular de Sanidad.