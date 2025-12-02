Podemos oficializa su divorcio con Sumar en Andalucía

El matrimonio entre Podemos e IU/Sumar en Andalucía, aunque de conveniencia, nunca fue bien avenido. Las diferencias surgieron antes de la unión, con el intento de imposición de líderes y cabezas de cartel. De cara a las próximas autonómicas, los pasos estaban marcados. IU volvía a ofrecer la mano, esta vez con sus condiciones, y Podemos, que estaba deseando ir por su cuenta, volvía a tratar de imponer a sus líderes. El resultado ya es oficial: el partido morado irá por su cuenta en la comunidad andaluza mientras IU estudia incluso fórmulas para que toda la izquierda concurra junta (ya sin Podemos pero quizás sí con el PSOE) en las circunscripciones en las que puedan arañar escaños a PP y Vox. La respuesta a la supuesta mano tendida por parte de Maíllo por parte de la formación morada es reivindicarse como la «alternativa de izquierda valiente» para las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026.

Podemos descartó replicar el «modelo Sumar» reivindicando el «modelo de Unidas Podemos», que en la anterior legislatura unió a IU y Podemos sin Sumar. La formación de Pablo Iglesias no quiere a la vicepresidenta Yolanda Díaz ni en pintura. El recién elegido en las primarias como candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, el parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado –junto a la diputada nacional por Granada y excoordinadora de Podemos Andalucía Martina Velarde, y la también parlamentaria andaluza y actualmente portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán–, proclamó que su partido representa la «izquierda valiente» que «necesita» Andalucía, que no requiere ahora ni «moderación ni blanqueamientos de otros partidos, ni ponerse de perfil». Juan Antonio Delgado defendió que en su partido están «preparados para afrontar el próximo proceso» electoral en Andalucía y defendió que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «se le ha caído la careta». Delgado defendió que Andalucía «necesita una izquierda valiente, no una de postureo». Delgado habló de «una izquierda que sea capaz de enfrentarse a las derechas, especialmente al PP, a los mercaderes del Partido Popular y también a los reaccionarios de la ultraderecha de Vox, que además tienen los mismos jefes», que son «los fondos buitres, las grandes empresas, el poder económico que además se enriquece a costa del dolor de muchísima gente».

Delgado insistió en que «es una evidencia que el ‘modelo Sumar’ ha fracasado», ya que «no ha servido ni para cohesionar la izquierda ni para ensanchar el espacio de la izquierda». «Por tanto, con Podemos que no cuenten para repetir» en Andalucía «ese modelo» que «está débil» y «además es subalterno y está a merced del PSOE».

Podemos indicó que no ha venido a la política «a blanquear ni a maquillar ni a ser subalterno del PSOE» sino a «hacer políticas valientes para la gente», para lo que quieren «poner a la izquierda en pie», recordando que «las derechas van todos los domingos electorales a votar, no se queda ni uno en casa» y «eso es lo que tenemos que hacer con la izquierda».

Podemos arrancará una gira por todas las provincias y puso como ejemplo a la formación en Extremadura, «en alza» sin Sumar.