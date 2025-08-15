Procesión de la Virgen de los Reyes en Sevilla: horario y recorrido

Como cada 15 de agosto Sevilla se reencuentra con su patrona. La Virgen de los Reyes procesiona hoy por las calles de la ciudad en una mañana marcada por la devoción y el fervor. Una jornada llena de ritos y tradiciones en torno a una imagen única.

Mucho antes de que comiencen las primeras misas en el trascoro ante el paso de la patrona -a las cinco y media, seis y seis y media de la mañana-, habrán partido desde localidades cercanas a la capital peregrinaciones de fieles que harán el recorrido a pie hasta la Catedral hispalense. A su llegada al templo metropolitano ya habrá devotos apostados frente a la puerta de Palos para tener el privilegio de ver en primera fila el momento en que la patrona se asome a la ciudad. Eso ocurrirá a las ocho de la mañana. Poco antes, y debido a las obras en el interior de la seo, el paso de tumbilla con la Virgen de los Reyes hará un recorrido novedoso por el interior, pasando por el monumento funerario a Cristóbal Colón y la Capilla Real, donde reposan los restos de San Fernando y es venerada durante todo el año.

La tradicional procesión de tercia alrededor de la Catedral sigue un recorrido que data del año 1958, siendo arzobispo de Sevilla monseñor José María Bueno Monreal. Hasta ese año, la procesión se limitaba al recorrido entre las puertas de palos y San Miguel. A las nueve y media está previsto que comience la misa estacional en el trascoro, que presidirá monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Desde la Catedral se informa que la apertura de puertas para acceder al templo será a las cinco de la mañana. Será por las puertas de San Miguel y el Bautismo. Quienes no puedan desplazarse hasta el centro de la ciudad podrán seguir la jornada a través de la retransmisión que realizará el Cabildo en su canal de youtube.

Este año, la patrona lucirá el manto verde, donado por la reina Isabel II en 1853 y confeccionado en Madrid por el taller de las Hermanas Gilart. La pieza, bordada en oro sobre terciopelo verde, toma su inspiración en los roleos decorativos de la reja del Altar Mayor de la Catedral. Recientemente ha sido sometido a una restauración en el taller Sucesores de Esperanza Elena Caro por espacio de quince meses.