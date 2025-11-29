Esta es la provincia andaluza que más desconfía de la gente: no soportan caminar solos por la noche

Establecer quiénes son son los españoles más desconfiados de todos es una de las tareas más complicadas de todas. La desconfianza es algo que todos los seres humanos han experimentando al menos una vez en su vida. Esta puede aparecer debido a las experiencias personales, contextos sociales y percepciones de riesgo que varían entre las personas. No obstante, existe un estudio andaluz que arroja cuál es la provincia de esa comunidad que posee a los ciudadanos más desconfiados de todos.

Esto fue gracias a una encuesta elaborada en 2023 por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la cual aseguró que los almerienses son los andaluces más desconfiados de todos.

Según las conclusiones finales, el 69,7% de las mujeres aseguró que 'siempre están alerta' ante cualquier tipo de cosa, y en el caso de los hombres este valor se correspondió con el 57,4%. No obstante, a niveles más generales, un total del 63,3% de los ciudadanos de Almería se muestran muy desconfiados.

Almería: la provincia más desconfiada de Andalucía

En el lado contrario está el 33,4% de la gente, los cuales reflejan que pueden confiar en todo momento de la gente. Subdividiéndolo por géneros, los resultados son los siguientes: el 37,5% de los hombres confían en los demás por el 28,9% de las mujeres; la respuesta que marcaron aquí los encuestados fue la siguiente: "Casi siempre se puede confiar en la gente".

Siguiendo en este mismo aspecto, la provincia de Andalucía que se destaca de las demás por ser 'la que más confía' es Granda. La investigación de IECA ha concluido que el 45,1% de los granadinos pueden confiar en los demás (44,6% para los hombres y 45,5% para las mujeres, valores muy similares).

Ocho de cada diez cordobeses no temen ir solos por la calle

El estudio no termina ahí, ya que también se tuvo en cuenta el miedo a pasear por las noches cuando es de noche, momento del día en el que se tiende más a desconfiar porque se está oscuro y se puede transitar por la vía sin nadie acompañado, razón que alimenta todavía más a ese miedo. En este sentido, Almería ha vuelto a llevar la medalla de oro.

El 18,9% de ellos considera que tienen temor cuando van caminando por la noche en la calle. Aquí es aplastante los valores de las mujeres sobre el de los hombres, de hecho les duplican con un 26,8% sobre un 11,8%, respectivamente. Además, otro 6,5% aseguran que no es que se sientan inseguros, sino que le tienen un miedo excesivo a ello.

Por su parte, el 41% responde que sí se sienten seguros, siendo un 54,3% para los hombres y la mitad de este valor para las mujeres (27%). En cuanto a las personas que se sienten "bastante seguras", los porcentajes de ambos son bastante similares: un 35% para los hombres y un 31,2% para las mujeres, datos sorprendentes dato el historial que ha mostrado el género femenino en la investigación. Finalmente, los andaluces más seguros a la hora de caminar solos por la noche son los cordobeses, con un aplastante 82,3%.