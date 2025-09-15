El PSOE alienta la operación «derrocar a Moreno»

Tres colores primarios pueden crear infinitos tonos y, con ello, el PSOE trata de remontar el vuelo electoral. Primera parada: Andalucía. Sintonía: «Verde que te quiero verde». El enemigo exterior de Israel, el problema de la vivienda y la situación sanitaria componen la tríada capitolina con la que los socialistas tratan de derrumbar el pedestal en que se halla –por méritos propios y deméritos de una oposición vacante– el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En el argot socialista, la operación «derrocar a Moreno Bonilla» está en marcha. Los socialistas se atrevieron con un gran aforo como el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga para exorcizar el pesimismo premonitorio de lo que, según las encuestas, ha de venir y los grandes males que arrastra el partido de Koldo, Ábalos y Cerdán a esta parte. En un acto público al que asistieron hasta 4.000 personas, Montero anunció que, cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía, se centrará en «blindar los servicios públicos» frente al «desmantelamiento» del PP en Andalucía. La todavía vicepresidenta aseguró que su «prioridad» será «utilizar el Estatuto, desarrollar nuestro autogobierno, para blindar aquello que nos hace iguales». Montero acusó a Moreno de querer convertir la sanidad pública en una «beneficencia». Pedro Sánchez –vaqueros y camisa azul, todavía con osario en lugar de pómulos– se hizo carne en Málaga, tiró del comodín de Vox y trató de manchar la imagen moderada del presidente andaluz.

La última encuesta del Centro de Estudios Andaluces, Centra, ahonda en la tendencia de los últimos meses en Andalucía. El PP de Juanma Moreno sigue afianzándose y el PSOE, ya con Montero, rebasa los límites de su suelo electoral.

Sánchez señaló que no conoce mucho a Moreno, pero con «lo poco» que le ha visto actuar le parece «una persona muy de derechas» que lo ha demostrado cada vez que ha tenido que tomar una decisión. «Si Moreno necesita a Vox, va a ser como Mazón», espoleó Sánchez, considerando que «ahí estaría» Santiago Abascal para salir «al rescate» de los populares en Andalucía. Pedro Sánchez criticó la actitud «displicente y distante» de Moreno en su gestión y aludió, por ejemplo, a que se le criticara por su poca presencia en los incendios cuando el presidente andaluz «no pisó ninguno».

A Calíope (épica), Clío (historia), Erato (lírica), Euterpe (música), Melpómene (tragedia), Polimnia (himnos), Talía (comedia), Terpsícore (danza) y Urania (astronomía, Sánchez sumó a la vitalista Montero como su particular musa por encima del resto de ministros. «Es a la que más echaré en falta». El líder del PSOE contrapuso a un presidente andaluz «desganado y sin horizonte político» frente a una Montero «con ganas, cercanía y compromiso» y, sobre todo», mirando siempre «a la izquierda». La elección, dijo, es entre Montero o Moreno, «entre lo público o lo privado», entre un gobierno para la gente o un gobierno para los de arriba», dijo. Según el Centra, el 49,4% prefiere a Moreno como actual presidente de la Junta; seguido de Montero (21,5%). De celebrarse ahora nuevas elecciones al Parlamento, el PP sería la fuerza política más votada con el 41,7% de los apoyos, obteniendo entre 55 y 57 diputados. En la actualidad cuenta con 58 diputados. «Como no pueden criticar nuestras políticas, critican a nuestras personas, porque nuestra política es de justicia, de igualdad. Vamos a por ellos, vamos a la victoria», señaló Montero, musa sanchista de la moral, con la vocación intacta del guardameta del Alcoyano.