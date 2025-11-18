Redes innovadoras: 37 centros para blindar proyectos emprendedores

El encuentro «Andalucía Acelera», celebrado ayer en el Centro de Google de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga, sirvió para que diez nuevas entidades se sumaran al Catálogo de Aceleradoras de Andalucía, con lo que se suman a las 27 ya adheridas anteriormente para conformar un total de 37. Así lo hizo saber el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, durante la celebración del evento. Estas aceleradoras son centros enfocados en impulsar el crecimiento rápido de «startups» en etapas tempranas. Proporcionan mentoría, acceso a redes de contactos y, en muchos casos, financiamiento inicial y tienen una duración limitada tras un programa intensivo.

La sesión de trabajo permitió reunir a un centenar de entidades del ecosistema emprendedor andaluz y representantes de aceleradoras que operan en la región para conectar, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración para promover el emprendimiento tecnológico e innovador. Durante la presentación de la edición de 2025, Gómez Villamandos aseguró que el documento, elaborado por Andalucía Emprende, está vivo y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con «mantener un espacio abierto de diálogo con las aceleradoras». «Este catálogo constituye una herramienta muy eficaz y útil, ya que ofrece una visión integral y actualizada del ecosistema andaluz de aceleración, identificando las entidades, programas y recursos que lo conforman», apostilló.

El instrumento, además de visibilizar los programas activos y de facilitar información útil y homogénea a emprendedores e instituciones, pretende, igualmente, ayudar a identificar los recursos más adecuados para promover proyectos, fortalecer la cooperación dentro del Sistema Andaluz para Emprender y contribuir al desarrollo del emprendimiento innovador en el territorio andaluz. El 43% de las iniciativas registradas surge en la región y el 57% procede de otros territorios, lo que demuestra, a juicio del titular de Universidad, el alto nivel de atracción del ecosistema emprendedor innovador andaluz. «Estos datos reflejan el liderazgo institucional comprometido con este tipo de actividad y la colaboración sólida existente entre administraciones, universidades y empresas», recalcó el consejero, quien destacó que el 59% de aceleradoras son de titularidad pública y el 22% tienen carácter mixto, mientras que el resto son privadas.

Del total de aceleradoras, muchas operan en más de un sector y es significativa su presencia en el área digital y de telecomunicaciones (76%), en la agroalimentación (73%), en la biotecnología (68%) y en la energía y la transición ecológica (68%). Se observa un ligero crecimiento en áreas como las ciudades inteligentes o la industria, trayectoria que puede estar relacionada con el apoyo regional a la industria 4.0 y a las nuevas tendencias en innovación urbana en Andalucía. En cuanto a la distribución provincial de las aceleradoras, Málaga (38%), Sevilla (24%) y Córdoba (14%) concentran el grueso de la actividad, pero todas las provincias cuentan con programas activos, «garantizándose así un modelo de emprendimiento innovador regional con buena vertebración territorial y con un enfoque inclusivo», añadió Gómez Villamandos. El reto ahora es consolidar esa vocación internacional de un modelo que era casi exclusivamente local.