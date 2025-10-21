Retrasos en la alta velocidad por sendas averías en dos trenes de Iryo y Ouigo

Un tren AVE de Renfe que cubre el trayecto Sevilla-Figueres (Girona) y que partió de Santa Justa a las 9,36 horas ha quedado detenido este martes poco después de su salida, a la altura de Majarabique, a unos siete kilómetros al norte de la citada estación.

Como consecuencia de avería, el tren ha retrocedido a Sevilla Santa Justa donde los viajeros han transbordado a otro tren para continuar viaje a destino, según informa en un comunicado. Los viajeros con salida desde Madrid lo harán a la hora prevista. Esta incidencia técnia no ha afectado a más trenes.

Renfe lamenta las molestias causadas a los viajeros a los que ha mantenido informados a través de los canales de comunicación habituales.

Por otro lado, una incidencia de tren de una operadora ajena a Renfe (Iryo), originada a las 10,56 horas, que ha quedado detenido entre Bifurcación de Velasco y Valdemoro, está causando retrasos medios de 25 minutos, sobre todo en relaciones del Levante, dado que solo ha afectado a una circulación de alta velocidad con Andalucía.

Además, otra incidencia, en este caso de la operadora Ouigo, que ha empezado a las 7,15 horas, ha afectado a seis trenes del corredor Sur, con retrasos medios de 20 minutos, y cinco Avant servicio publico, con demoras de 10 minutos.