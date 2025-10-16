Salvador Morales, reconocido como uno de los investigadores más influyentes del mundo

El doctor Salvador Morales, Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido reconocido entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo según el prestigioso ranking World’s Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford (EE.UU.).

El listado de Stanford, actualizado anualmente, es considerado uno de los referentes internacionales más rigurosos para evaluar la producción científica a nivel global y destaca a los investigadores con mayor impacto, en función de criterios objetivos como el número de publicaciones, citas recibidas, índice h (indicador bibliométrico que mide tanto la productividad como el impacto de un investigador), coautorías, así como la relevancia de sus aportaciones en cada campo de estudio. Esta lista clasifica a los investigadores en 22 campos científicos principales y sus respectivos 174 subcampos, que abarcan todas las áreas del conocimiento, utilizando para ello la base de datos de Scopus, de la editorial Elsevier, para medir el impacto y la producción de las publicaciones científicas.

Al doctor Morales le avala una importante trayectoria dedicada a la investigación en el campo de la Cirugía General y del Aparato Digestivo, desarrollando una labor científica reconocida tanto a nivel nacional como internacional y teniendo una presencia destacada en diversas sociedades científicas de prestigio, tales como la European Hernia Society (EHS), de la que actualmente es presidente, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) o la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES).

Además, destaca por ser el mejor cirujano de España según MERCO y uno de los mejores médicos de nuestro país según Forbes.

También lidera el servicio de Cirugía de la Obesidad en el Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad desde su apertura en el año 2021 y destaca por el tratamiento del cáncer de colon, cirugía de pared abdominal y obesidad con el uso de técnicas mínimamente invasivas, siendo uno de los principales exponentes en el desarrollo de las nuevas innovaciones en cirugía basada en la inteligencia artificial y la cirugía guiada por la imagen, estando asimismo inmerso en el inicio de programas de robotización en cirugía.

Su inclusión en este ranking refleja no solo la excelencia de su trabajo, sino también el compromiso del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón con la innovación, el desarrollo científico y la mejora continua de la atención sanitaria. Desde la Dirección del hospital, se ha valorado este logro como un hito que consolida el posicionamiento del centro como institución de referencia en la promoción y divulgación de la investigación médica.