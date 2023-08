Sánchez avanza que cuando el fuego de Tenerife esté controlado se declarará zona catastrófica

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que cuando se dé por controlado el fuego que afecta a la isla de Tenerife, el Consejo de Ministros lo declarará zona catastrófica. Sánchez ha hecho este anuncio tras una visita a una parte de la zona afectada por el fuego que se inició en la noche del 15 de agosto en los montes de Arafo y que afecta actualmente a unos 12 municipios, donde ha arrasado ya más de 13.000 hectáreas en un perímetro de casi 90 kilómetros.

"En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, va a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica", ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que el incendio forestal declarado el pasado martes en Tenerife, y que obligó a evacuar el pasado fin de semana a miles de personas, aún no está controlado, aunque afortunadamente "ha pasado lo peor", si no ocurre ninguna otra "circunstancia anómala".

"La noche ha sido productiva", ha señalado Clavijo, en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha hecho un balance de este incendio forestal, que afecta a una superficie de más de 12.813 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. Clavijo confirmó el domingo que el incendio fue provocado y que la Guardia Civil mantiene abiertas tres líneas de investigación para tratar de detener a los responsables. La Dirección General de Emergencias de Canarias autorizó el domingo el regreso de los vecinos evacuados de la parte alta de los barrancos de Araya y desde Cruz del Camino hasta el área recreativa de Los Brezos, en el municipio de Candelaria (Tenerife). Durante la jornada dominical se desplegó un operativo de 610 personas, de las que 275 son combatientes, 115 de seguridad, 40 de logística, 20 de coordinación y 160 voluntarios, mientras que por aire trabajarán 22 medios aéreos, siendo dos de coordinación.

En cuanto a los vecinos desalojados, la noche del domingo 12.000 personas continuaban fuera de sus hogares tras las evacuaciones que se han producido durante este fin de semana, la última de ellas la de los trabajadores del Parador Nacional del Teide. Los desalojos han estado finalmente por debajo de las 26.000 que se había estimado durante este sábado en base al censo oficial, tras las evacuaciones que se produjeron el sábado en la parte alta en los municipios de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santa Úrsula y Los Realejos.