Con Sanz no se acaba el problema

Susana Díaz, la ex presidenta andaluza, no quiso hace unos días mojarse demasiado al hablar de los problemas del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad. Recordaba cómo ese tema se convirtió en una de las mayores erosiones de sus últimos años al frente de la Junta. Si hacemos memoria, lo sucedido en estas semanas por la crisis de los cribados de cáncer no llega ni de lejos al machaque diario al que ella se vio sometida durante años.

No sé si recuerdan a «Spiriman», aquel Jesús Cándel fallecido precisamente de esa enfermedad, que tanto atacó el colapso socialista en hospitales y centros de salud. Murió en 2022 y desde entonces nadie ha protagonizado protestas así, pero no tardará en hacerlo otro. Lo que quiero decir, saliéndome de la anécdota, es que en primer lugar el PP contaba con una exhaustiva experiencia en la oposición para saber desde 2019 que tarde o temprano explotarían las críticas al sistema sanitario. Primero porque el PSOE conoce de primera mano dónde duele más cuando te pegan. Segundo porque es una suerte de «agujero negro» casi imposible de apagar debido al aumento de la esperanza de vida y a una ingente necesidad de recursos públicos que muchas veces son inasumibles. Y en tercer lugar, quizás lo más grave, porque en estos seis años hasta tres consejeros se han pasado la cartera mientras se sucedían dimisiones de responsables de segundo y tercer nivel.

En las comidillas periodísticas se conocía desde hace bastante tiempo que en algún momento la oposición tomaría la bandera de la salud de los andaluces para dañar al gobierno de Moreno. Por la reacción y ciertos fallos iniciales en la respuesta, se ve que en San Telmo no compartían la misma perspectiva, pero me extraña mucho. Espero que el «superconsejero» Antonio Sanz logre enderezar el timón, porque aunque la remontada de María Jesús Montero se prevé complicada, el cabreo en la opinión pública no se apaga así como así. Durante muchos Plenos, el Gobierno andaluz disfrutó de no tener delante a una oposición real, sino una transitoria que se quejaba con sordina. De aquí a junio de 2026 no será igual y tendrán bronca en los escaños y en la calle.