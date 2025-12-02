Sanz exige al PSOE que "pida perdón" a los profesionales sanitarios

Las acusaciones realizadas durante semanas por la oposición de izquierdas parecen haber caído finalmente en saco roto. La resolución esta mañana de la Fiscalía, que ha dado por archivada la denuncia sobre una supuesta manipulación de pruebas en las mamografías de algunas pacientes afectadas por el fallo en los cribados, ha dejado en mal lugar a algunos responsables políticos que alentaron estas acusaciones sin fundamento y que hoy han sido blanco del reproche del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

"Le pedimos a los grupos de la oposición que pidan perdón a los profesionales sanitarios", afirmó Sanz tras hacerse eco del texto del Ministerio Público. El consejero lamentó el "uso político desproporcionado" realizado por el PSOE, que llegó a imputar varios delitos al presidente Juanma Moreno, a quien acusaron de "negligencia criminal".

"Se nos acusaba de haber borrado y manipulado pruebas, una imputación que era en realidad contra los profesionales sanitarios, no todo vale para arañar cuatro votos", ha insistido Sanz.