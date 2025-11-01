El SAS apuesta en Andalucía por la vacunación masiva: aumenta el presupuesto casi un 13%

El Servicio Andaluz de Salud entiende que «la vacunación se ha convertido en uno de los pilares más importantes y con mayor impacto en la salud de la ciudadanía» y considera estratégica ampliar la inmunización de la población. Por ello, pese a las medidas de racionalización implantadas en líneas generales en todos los programas presupuestarios para garantizar la sostenibilidad del sistema, la compra de vacunas experimentará un sensible incremento. Así, si en 2025 se presupuestaron 133,1 millones de euros, en el proyecto de presupuestos para 2026 la cantidad asciende a 150,1 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 13%, concretamente un 12,83%.

La estrategia del SAS no solo pasa por aumentar la compra de vacunas, sino también ampliar los grupos de población. La empresa pública explica en su memoria que «el aumento de este gasto en 2026 se debe fundamentalmente a que está previsto realizar captaciones activas en niños, adolescentes y adultos jóvenes que no han recibido las pautas completas de inmunización o simplemente no han recibido ninguna dosis».

Además, persigue la «consolidación de una línea de trabajo en el calendario de vacunación infantil y de adultos, que va a suponer la inclusión de nuevos grupos de riesgo a vacunar y, en otros casos, va a suponer la inclusión de nuevos preparados vacunales».

Con respecto a las nuevas vacunas que ha ido incorporando dentro de su cartera de prestaciones, el SAS cita la vacuna frente al Herpes Zoster, las vacunas antigripales, las modificaciones en la inmunización frente al neumococo, la vacuna conjugada frente al meningococotetravalente, la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) o la prevención del virus respiratorio sincitial con el medicamento Nirsevimab.

El SAS considera que este objetivo «es fundamental para proteger la salud pública y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas» porque «las vacunas han demostrado ser una de las herramientas más eficaces para reducir la morbilidad y la mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables como niños, mayores y personas con enfermedades crónicas».

Pese a que en algunos sectores de la población ha crecido el número de personas que recelan de las vacunas, especialmente tras el Covid, el Servicio Andaluz de Salud considera que «mantener altas coberturas vacunales no solo protege a quienes reciben la vacuna, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes epidémicos y reduciendo la presión sobre el sistema sanitario», explican.

La gestión eficiente de las vacunas implica también la administración masiva de las mismas para evitar que caduquen. En 2022, la Agencia Española del Medicamento admitió que unos 14 millones de vacunas de la Covid-19 tuvieron que ser destruidas por haber caducado entre el 27 de diciembre de 2020 y el 14 de noviembre del presente año 2022. La mayor cantidad de dosis caducadas correspondían a Pfizer (8.226.142), el mayor suministrador de vacunas de la Unión Europea; seguido de Moderna, 2.007.220 dosis; Novavax, 1.842.170; Astrazeneca, 1.170.390 dosis; y 624.275 vacunas de Janssen.

En Andalucía también hubo polémica con la vacuna de la gripe cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia del Gobierno andaluz en 2019. Previamente a la campaña de la gripe, el entonces consejero de Salud y Familias y hoy presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, denunció la «desaparición» de 1,8 millones de dosis de la vacuna para prevenir esta enfermedad compradas por el anterior Ejecutivo del PSOE-A.

Este año, la campaña de vacunación contra la gripe comenzó el pasado 30 de septiembre y los primeros en vacunarse fueron los niños de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años. A partir del 12 de noviembre, se inicia la vacunación sin cita para los grupos diana. Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.