Servicios mínimos este martes con motivo de la huelga de los técnicos sanitarios en Andalucía

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado para este martes servicios mínimos con motivo de la huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores y que afecta a los técnicos superiores y técnicos especialistas sanitarios en administraciones públicas así como en instituciones tanto públicas como privadas.

Estos servicios mínimos buscan "mantener la actividad asistencial de un día festivo, y en las urgencias, los cuidados y los partos, "como mínimo", la actividad propia de un domingo o festivo". Así figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario publicado este lunes y consultado por Europa Press. Por ello, la Junta decreta servicios mínimos del 100% de "aquellos servicios que habitualmente se presten en un domingo o festivo". En el caso del sector privado, "el 100% de las actividades no programadas que habitualmente se presten en un domingo o festivo".

La Administración sanitaria señala que los servicios mínimos buscan "garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo". Deben garantizarse, además, los tratamientos a pacientes cuya morbilidad requiera de una asistencia inmediata "sin romper la continuidad asistencial". Tal es el caso de pacientes con problemas respiratorios, cardíacos, de insuficiencia renal, diabéticos con riesgo de descompensación, pluripatológicos y crónicos complejos, y los especialmente vulnerables.

Los servicios mínimos decretados obedecen a que la "paralización" de los servicios que prestan los técnicos superiores y especialistas sanitarios puede "afectar a la salud y la vida de los usuarios de la sanidad pública y, por ello, la Administración se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente orden se determina, por cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados en la Constitución".